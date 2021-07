Brug Valkenburg ingestort, ME weert ramptoeristen uit Limburg

Een brug over de Geul in Valkenburg is door woest stromend water weggeslagen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel. Ondertussen staat de ME in Limburg paraat. Er zijn namelijk ramptoeristen.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg maakte het instorten van de brug vanmiddag bekend.

Noodbrug over water Valkenburg

Prevoo heeft het leger gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Op dit moment is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van het Limburgse heuvellandstadje te gaan. Het oversteken van de Geul is te gevaarlijk, aldus de burgemeester.

Verder riep de burgemeester het Rijk op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking te stellen. „De schade is niet te overzien”, zei hij. Van de omvang van de schade kan pas een beeld worden verkregen als het water weg is. „We zijn nog weken bezig met herstelwerkzaamheden.” Volgens de burgemeester zitten nog veel mensen vast in hun woning zonder stroom. Daardoor is geen communicatie meer mogelijk als hun mobieltjes leeg raken.

Ook kondigde Prevoo een noodverordening aan, onder meer om ramptoeristen te weren.



ME in Limburg tegen ramptoeristen

De Mobiele Eenheid is naar Limburg gekomen. De ME gaat de gemeentegrens van Valkenburg bewaken om ramptoeristen uit het overstroomde heuvellandstadje te weren.

„Wij krijgen meldingen van hotels dat ze gebeld worden door mensen die een kamer willen om te komen kijken. Je gelooft het niet!”, zei Prevoo in een toelichting tegen de Limburgse zender L1, die nu dienst doet als ‘rampzender‘.

