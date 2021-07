Ongevaccineerde Chinezen worden mogelijk verbannen uit publieke ruimtes

Miljoenen Chinezen zijn binnenkort mogelijk niet meer welkom in publieke ruimtes zoals scholen, ziekenhuizen en winkelcentra. Dat is een extra maatregel die verschillende steden overwegen in de strijd tegen de Delta-variant van het coronavirus. Als het doorgaat, worden alle ongevaccineerden binnenkort verbannen uit de publieke ruimtes.

China zou dan het eerste land zijn dat zo’n onderscheid maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Ongevaccineerden worden verbannen

In de stad Chuxiong moet iedereen van 18 jaar of ouder minstens één inenting hebben gehad voor 23 juli. Wie dat niet heeft, wordt verbannen uit de publieke ruimten. Op 23 augustus moet de tweede prik erin zitten, anders volgt alsnog de verbanning.

In de regio Tianhe krijgen ambtenaren die op 20 juli niet gevaccineerd zijn, geen salaris meer.

Trage vaccinaties

China begon eind 2020 met het vaccineren, maar het proces verloopt traag. Dat heeft twee redenen; de eerste is dat de strenge maatregelen het virus al deels beheersen. De tweede reden is dat er een wantrouwen is tegen het vaccin.

De Chinese regering wil aan het einde van het jaar 64 procent van de totale bevolking ingeënt hebben. Maar veel steden leggen de lat hoger, zij willen 70 tot 80 procent van de inwoners ingeënt hebben in september 2021. Inmiddels zouden 1,4 miljard vaccinaties zijn toegediend in het land.

Strenge maatregelen tegen ongevaccineerden

China is niet het enige land dat hard optreedt tegen ongevaccineerden. Zo maakte de Pakistaanse provincie Punjab eerder bekend dat ze mobiele telefoons van vaccinweigeraars wil laten afsluiten.

In India liet de politie niet-gevaccineerden in provincie Madhya Pradesh bordjes dragen met een afbeelding van een doodshoofd en botten: het universele symbool van gevaar. Lees hier welke landen nog meer zulke maatregelen troffen.

Reisadvies naar China

De kleurcode voor China is oranje. Nederlanders mogen het land niet in zonder een geldige verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor werk of familie. Het visum moet zijn afgegeven na 28 maart 2020.

Het reisadvies is om niet naar China te reizen, tenzij noodzakelijk. Moet je er echt heen? Neem dan contact op met de Chinese ambassade in Den Haag.