Nederland neemt onderzoek naar fatale mishandeling Carlo op Mallorca over

Het Nederlandse Openbaar Ministerie neemt het onderzoek naar de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca over. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse justitie. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, dat zelf ook al onderzoek doet naar de dodelijke vechtpartij op het strand van Palma de Mallorca, gaat het onderzoek uitvoeren. Vandaag wordt het dossier overgedragen.

In de vroege ochtend van 14 juli gingen negen Nederlandse jongeren voorbijgangers te lijf in een uitgaansgebied op Mallorca. De agressieve jongeren, allen niet ouder dan 20 jaar, maakten deel uit van een groep van dertien personen uit ‘t Gooi. Zij waren gezamenlijk op vakantie op het Spaanse eiland. Een groepje van vijf dat ze aanvielen, raakte gewond. Een van de vijf slachtoffers, de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, werd tegen het hoofd geschopt. Dat werd hem fataal, want een paar dagen later overleed hij in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het hersenletsel dat hij hiermee opliep.

Daders Mallorca snel terug naar Nederland

Twaalf van de dertien jongeren vlogen kort na de knokpartij terug naar Nederland. Een van de jongens die was achtergebleven om de sleutels van het appartement in te leveren, werd opgepakt op het vliegveld. Hij werd verhoord door de Spaanse politie, maar al snel vrijgelaten. Op videobeelden zou te zien zijn dat hij geen grote rol speelde bij de mishandeling.

Op afdeling moordzaken op Mallorca zou volgens de lokale krant Última Hora bekend zijn dat twee jongens enkele fatale trappen hebben gegeven aan Carlo. De lokale krant meldt bovendien dat de familie van de verdachten over „veel middelen” zouden beschikken. Daardoor is er een hoog vluchtgevaar. Sommige verdachten zouden daarom in Nederland alvast in voorarrest moeten worden geplaatst. De Nederlandse justitie kon tot voor kort echter nog niets doen, omdat het rechtshulpverzoek vanuit Spanje nog niet binnen was.



Mallorca, vanavond. Op de plek waar Carlo werd doodgeschopt. Vrienden hebben bloemen gebracht. pic.twitter.com/P86N61BKjm — Rop Zoutberg (@zoutberg) July 20, 2021

Verdachten mogelijk uitgeleverd aan Spanje

Enkele verdachten zouden een „leger aan advocaten” ingeschakeld hebben om uitlevering aan Spanje te voorkomen. Wat de overdracht van het Spaanse onderzoek betekent voor een mogelijke uitlevering van de verdachten is niet bekend. Wel stelde het OM eerder al dat „de rechtsorde in het buitenland is geschokt, dus daar ook moet worden hersteld”.

Zeker twee van de negen jongeren die de aanval inzetten, hebben zich inmiddels zelf gemeld bij de Nederlandse politie. Een van de verdachten liet via zijn advocaat weten „verschrikkelijk geschrokken” te zijn. Alle personen uit de groep van dertien zijn nog op vrije voeten.

Aangifte van mishandeling op Mallorca

Vorige week hebben twee Nederlanders in Nederland aangifte gedaan van mishandelingen in de bewuste nacht in El Arenal. Die mishandelingen zijn volgens het OM mogelijk toe te schrijven aan dezelfde groep Nederlanders uit ‘t Gooi.

De aangiftes vormden de aanleiding om op 22 juli een onderzoek in Nederland te starten. „Als blijkt dat dit inderdaad dezelfde groep Nederlanders betreft, zullen de bevindingen hieruit worden samengevoegd met het verdere onderzoek naar de fatale mishandeling”, aldus het OM.