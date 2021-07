27-jarige Nederlander overleden na mishandeling door landgenoten op Mallorca

Het laatstgenoemde slachtoffer liep door de trappen tegen het hoofd hersenletsel op. Hij lag dagenlang op de intensive care. Gisteren blijkt hij aan zijn verwondingen te zijn overleden.

Internationaal arrestatiebevel

Omdat er camera’s op de bewuste plek hingen, kon de politie alle verdachten identificeren. Een 18-jarige Nederlander is op Mallorca al opgepakt toen hij de sleutels van het huurhuis in El Arenal terugbracht. De anderen zijn, toen ze erachter kwamen dat ze werden gezocht, meteen naar het vliegveld gegaan voor een vlucht naar Nederland.

Tegen de acht voortvluchtigen is een internationaal arrestatiebevel afgekondigd. Wanneer zij wij opgepakt, hangt hen een aanklacht van moord of doodslag boven het hoofd. De Nederlandse politie kan nog niets zeggen over een eventueel verzoek van de Spaanse politie om te helpen met het opsporen en aanhouden van de verdachten.

Schok

Nederlanders reageren vol verbazing op de gebeurtenis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kind gaat op vakantie en wordt zonder aanleiding doodgeslagen en getrapt. Laat de daders 20 jaar in een Spaanse cel doorbrengen. https://t.co/8KtOZRz0Hc — Paul Slettenhaar (@Paulslettenhaar) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grootste angst met een zoon……..Nederlander (27) overleden na mishandeling op Mallorca https://t.co/ytVBbSeGI2 — Yesim Candan (@YesimCandan) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

😢 🤬 wat lopen er toch ongelofelijk veel schoften rond op deze planeet. https://t.co/HmBeQ6d7dV via @Telegraaf — Esther Kleuver (@estherkleuver) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.