Urker broers die PowNed-verslaggever aanvielen, krijgen werkstraf

De twee broers uit Urk die eind maart een verslaggever van PowNed aanvielen, zijn veroordeeld tot werkstraffen van 150 en 210 uur. Dat heeft de politierechter in Lelystad vandaag bepaald. Volgens de rechter staat vast dat het tweetal op 28 maart bij de Sionkerk in hun woonplaats geweld heeft gepleegd tegen de verslaggever.

De verslaggever, Mark ‘Slijptol’ Baanders, was ter plaatse om kerkgangers te interviewen. Er waren meerdere journalisten en cameraploegen aanwezig bij de kerk, omdat de coronamaatregelen niet nageleefd werden. Alle gelovigen mochten namelijk bij de kerkdienst zijn. Dat leidde tot onrust.

Baanders was samen met een cameraman ter plaatse. In eerste instantie kreeg de cameraman een klap tegen zijn achterhoofd van de 26-jarige Lammert P. De PowNed-verslaggever reageerde daarop, maar werd toen zelf het doelwit van Lammert en zijn 28-jarige broer Jelle. Later zat Baanders bij Humberto en zei hij dat hij toen „drie keer keihard getrapt” werd.



Hier is te zien hoe de Powned-verslaggever vanochtend ook enkele raken schoppen kreeg van kerkgangers in Urk. pic.twitter.com/BXj7TK4Tv7 — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) March 28, 2021

Lammert P. ontkent dat hij de cameraman geslagen zou hebben. Volgens hem was het een duw. Maar de rechter acht het slaan bewezen. Ook van het schoppen van de verslaggever probeerde hij iets anders te maken. Dat was volgens P. bedoeld om Baanders „onderuit te tackelen”. Het zou een „schrikreactie” zijn geweest. P. kreeg „een stok” van de verslaggever in zijn gezicht, waarop een microfoon was bevestigd. Daarnaast heeft zijn broer volgens P. niks met de mishandeling te maken. Hij betuigde spijt. Maar de rechter zegt dat beide broers wel degelijk betrokken zijn geweest. Lammert krijgt een hogere straf, omdat hij de cameraman heeft geslagen.

Na de aanval gingen beelden van het geweld al snel rond. Tegen de rechter zeiden de verdachten dat het hun bedoeling was om de PowNed-verslaggever weg te jagen. Hij misdroeg zich in hun ogen door kerkgangers agressief en luidruchtig te benaderen. In zijn aangifte heeft de betrokken verslaggever gezegd dat hij werd gewaarschuwd dat hij Urk niet in een kwaad daglicht mocht stellen en dat er een onrustige en gespannen sfeer op bij de kerk hing.

Het Openbaar Ministerie had tegen beide broers een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist, naast een taakstraf van 150 uur.

Persvrijheid

De rechter wees de beide broers op persvrijheid als grondrecht. „Je valt journalisten niet aan, ook niet als je hen te confronterend, te provocerend of misschien zelfs ontzettend vervelend vindt.”

Een dag na het incident meldden de broers zich bij de politie. Zij zijn toen aangehouden en hebben twee dagen vastgezeten. Die detentie matigt de opgelegde werkstraf met vier uur.

Maar niet alleen de broers vielen de PowNed-verslaggever aan. Er was nog een man bij betrokken, die dinsdag voor de rechter staat. Hij reed met zijn auto op Baanders in. Ook dat staat op camera.



