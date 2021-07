Johan Derksen wordt bedreigd, OM heeft volgens hem geen mankracht voor beveiliging: ‘Kutland’

Presentator Johan Derksen heeft momenteel beveiliging om zich heen. Niet het Openbaar Ministerie, maar zijn baas John de Mol heeft dat geregeld. Dat vertelt de voetbalanalyticus aan tafel bij De Oranjezomer. Het OM heeft namelijk een gebrek aan mankracht. Naar eigen zeggen heeft Derksen te maken met „een bedreiginkje dat in de lucht hangt”.



“Wat een kutland!” Johan #Derksen gaat los. Heeft bedreigingen aan z’n kleed maar OM heeft geen mankracht en budget voor beveiliging. Kopschoppers uit Mallorca worden hierheen gehaald en beschermd. Goed dat de prioriteiten van het OM eindelijk gezien worden. #DeOranjezomer pic.twitter.com/6U0VQsBFjx — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) July 29, 2021

Johan Derksen krijgt beveiliging

Inhoudelijk gaat de voetbalanalist niet op de bedreigingen in. „Ik heb te maken met een bedreigingszaakje ten opzichte van mij”, vertelt hij. Volgens Johan Derksen vertelde de officier van justitie hem dat er geen mankracht en budget was voor beveiliging, waarop De Mol die regelde.

Het is niet duidelijk waarom Johan Derksen wordt bedreigd. Zelf rakelt hij wel even het incident met rapper Akwasi op, over wie hij vermeende racistische opmerkingen heeft gemaakt. Maar dat noemt hij niet als mogelijke oorzaak voor de bedreigingen. Wanneer Hélène Hendriks aan Derksen vraagt of hij bang is door de bedreigingen, reageert hij met: „Ze kunnen mij alleen blij maken, hè. Niet bang.”



Johan #Derksen wordt zodanig bedreigd dat hij telefoontje krijgt van @Het_OM maar dat beschikt niet over middelen om hem te beveiligen omdat de bedreiging 'werkgerelateerd' is. Dat werk is in de media. Het einde is daarmee zoek voor iedereen die in de media werkt. #Oranjezomer — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) July 29, 2021

Bij De Oranjezomer: ‘Wat een kutland’

Derksen is op z’n zachtst gezegd niet blij met het OM en het gebrek aan mankracht. De jongens die in Mallorca de 27-jarige Carlo Heuvelman mishandelden, waarna het slachtoffer overleed, krijgen mogelijk wél beveiliging. Daar is Johan Derksen niet over te spreken: „Ik vind het echt schaamteloos. Typisch rijkeluiszoontjes. Er zit waarschijnlijk een papa bij die officier van justitie is, of advocaat.” Wilfred Genee reageert vervolgens dat ontkend wordt dat een officier van justitie familie is van een van de verdachten. Maar Derksen zegt dat er dan „een papa met invloed” bij zit.

Voor de politiek heeft hij ook geen goed woord over: „Ik zeg iets over Akwasi en de hele politiek, vooral links, staat te kwaken. Maar dit (mishandeling op Mallorca, red.) gebeurt, ze zijn op vakantie, en ze zeggen: ‘Oh, laat maar’. Wat een kutland zitten we in, man, het is toch verschrikkelijk.” Hij voelt zich voor lul gezet, zegt hij bij De Oranjezomer.

