Rutte: ‘Hongarije heeft niets meer te zoeken in de Europese Unie’

Als Hongarije zich zo anti-LHBTI blijft opstellen, zou demissionair premier Mark Rutte het land het liefst uit de Europese Unie zetten. „Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU”, zei hij bij aankomst op de EU-top in Brussel. Maar hij erkent ook dat dat niet zomaar kan worden afgedwongen.

Hongarije kan vanuit meerdere landen rekenen op flinke kritiek, omdat er onlangs een anti-homowet is ingevoerd. Die wet verbiedt de ‘promotie’ van homoseksualiteit. De media en het onderwijs mogen jongeren niet confronteren met bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders. Rutte en heel wat collega-leiders willen premier Viktor Orbán daarop vandaag aanspreken en hem overtuigen om het gewraakte wetsvoorstel in te trekken.

Maar de vraag is nog maar net of dat gaat lukken. Rutte schat de kans klein in: „Hij is schaamteloos, dus hij gaat ermee door.”



Rutte: ‘Hongarije past niet langer in de Europese Unie’

Mocht Hongarije inderdaad deze koers blijven voeren, past het land volgens Rutte niet langer in de EU. „Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit. Dat moet stap voor stap, en je hoopt in de tussentijd dat ze zich aanpassen. Maar het langetermijndoel is om Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen.”

Rutte verwacht niet dat Orbán op zijn schreden terugkeert, omdat die juist in Hongarije applaus krijgt voor zijn LHBTI-vijandige koers. „Dat is het allerergste, het maakt hem alleen maar populairder in eigen land.” Orbán zelf zegt dat hij niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen is. Volgens de Hongaarse premier gaat de omstreden wet over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Dat zei hij voor aanvang van de EU-top in Brussel.

De Hongaar zei dat critici de wet niet goed hebben gelezen. EU-bronnen verwachten dat tijdens de top het onderwerp op tafel zal komen. „Het staat niet op de agenda”, zei Orbán. Maar hij zei „beschikbaar” te zijn om er met wie dat wil over te spreken. „Ik ben een voorvechter voor vrijheid, tijdens het communistische regime verdedigde ik de rechten van homoseksuelen. Deze wet gaat daar niet over”, aldus Orbán.

EU-top met Poetin niet gewenst door Nederland

Ook van de Russische president Vladimir Poetin is Rutte geen fan. Duitsland en Frankrijk willen hem namelijk uitnodigen voor een EU-top, maar onze premier is daar fel tegen. Dat gebeurt „niet waar ik bij ben, in ieder geval”, zei hij bij aankomst op de EU-top in Brussel.

Vandaag bespreken de EU-leiders ook de relatie met Rusland, die flink verkild is. Volgens Duitsland en Frankrijk moet daar verandering in komen. Zij willen Rutte, de andere EU-leiders en Poetin uitnodigen voor een gezamenlijke top. Maar dat valt zowel in Oost-Europa als in Nederland niet lekker.



„Dat zal ik niet meemaken”, onderstreept Rutte. De voorzitters van de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie Charles Michel en Ursula von der Leyen mogen van hem prima met Poetin rond de tafel zitten. Maar hijzelf schuift niet aan.

Tocht houdt Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, voorlopig vast aan het plan. Conflicten met Rusland kunnen het beste worden opgelost door met elkaar te spreken, zei ze in Brussel. „Dat heeft ook de top van Poetin en Biden getoond”, zei ze, verwijzend naar het overleg in Genève vorige week tussen de Russische en Amerikaanse presidenten.