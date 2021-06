Ben je al klaar voor de zomer? Win een airco t.w.v. 349 euro!

Oké, het is misschien nu niet zo heet, maar tijdens de tropische dagen van vorige week zul je heel wat plaknachten hebben ervaren. Een ventilator is dan niet ideaal, tenzij je er bijvoorbeeld bevroren flesjes water voor zet. Wat wél helpt, is een airco. En wat een toeval: wij geven er in samenwerking met Groupdeal eentje weg!

Geen zorgen, je hoeft ‘m niet helemaal in te laten bouwen, want het is een handige mobiele airco. Het gaat om de Inventum 3-in-1 airco AC901.

Mobiele airco van Inventum

Dat de airco mobiel is, betekent dat je ‘m overdag in je thuiswerk-kantoor of woonkamer kunt zetten, en je ’s avonds en ’s nachts verkoeling hebt in je slaapkamer. Dit moet je weten over misschien wel jouw koele nieuwe vriend: de airco heeft een hoog koelvermogen van maar liefst 9000BTU (2600 watt) en kan daarmee ruimtes tot 30 m²/75 m³ vullen met koele lucht. De airco heeft naast een koelfunctie ook een ontvochtigings- en ventilatorfunctie.

Daarnaast jaagt deze airco je energierekening niet de hoogte in. Hij is namelijk energiezuinig met energieklasse A. Dankzij de afstandsbediening die je erbij krijgt, kun je ‘m eenvoudig bedienen. Lijkt dit je wel wat? Vul dan onderstaand formulier in! En zet achter je woonplaats even of je ‘m graag in het wit of zwart wilt ontvangen.

Meedoen kan tot en met aanstaande maandag 28 juni om 12.00 uur. Deze winactie verschijnt ook in onze nieuwsbrief, waar we elke week leuke prijzen verloten. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, maak je extra kans. En win je niet; niet getreurd: Groupdeal heeft de airco nu voor 274,99 euro te koop staan.