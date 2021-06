Nieuwe versoepelingen mogelijk nóg eerder ingevoerd

Zaterdag gaan er weer nieuwe versoepelingen in. De volgende stappen van het openingsplan van het kabinet staan dan op 30 juni gepland, maar gaan mogelijk al op 25 juni in. Dat overweegt het demissionaire kabinet. Dan zouden evenementen weer toegestaan zijn, en mag de horeca tot middernacht open, schrijft De Telegraaf.

Daarnaast kijkt het kabinet naar de basismaatregelen. Dat is bijvoorbeeld de mondkapjesplicht en de maximale groepsgrootte. Eigenlijk zouden we die pas begin september los kunnen laten, maar het kabinet overweegt dat half juli al te doen. Dat melden bronnen in het kabinet.

Wel een kanttekening: het kabinet is nog sterk verdeeld over het wel of niet vervroegen van de versoepelingen. Daarnaast zijn burgemeesters geen fan van het toestaan van evenementen op 25 juni.

Mocht het kabinet de versoepelingen wel naar voren trekken, gaat het niet alleen om horeca en evenementen. Volwassenen mogen dan ook weer sportwedstrijden spelen. Thuis mag je niet vier, maar acht mensen ontvangen. Binnenlocaties mogen twee keer zoveel gasten ontvangen: dat gaat van 50 naar 100.

Tweede Kamer praat over versoepelingen

Verder praat de Tweede Kamer vandaag over de versoepelingen van zaterdag 5 juni. Ze zullen het er waarschijnlijk over eens zijn dat die door moeten gaan. Vorige week besloot het kabinet om stap drie van het openingsplan te vervroegen. De grootste reden daarvoor is dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen snel afneemt. Daarom worden ook stap vier en vijf samengevoegd.

Vanaf zaterdag krijgen horeca en de winkels meer mogelijkheden om klanten over de vloer te hebben. Ook mogen mensen weer meer binnen sporten en gaan de middelbare scholen volledig open.

Voor de PVV is het duidelijk: niet wachten en direct alle maatregelen van tafel. „Alle seinen staan nu op groen, van ziekenhuisopnames tot vaccinaties van ouderen en kwetsbaren. Dus ik wil graag dat we nu meteen al onze vrijheden terugkrijgen en niet per 1 september zoals minister Hugo de Jonge zei”, zegt PVV-leider Geert Wilders.

SP tegen versneld openingsplan

Maar de SP is het daar niet mee eens. De partij wil de fouten van vorig jaar voorkomen en vindt dat de versoepelingen niet nog sneller in moeten gaan. SP-Kamerlid Peter Kwint wil verder in het debat aansturen op een onderzoek van de Rekenkamer naar de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de crisis.

Aan het begin van de pandemie is er namelijk flink betaald voor zulke middelen. Dat vindt de partij niet erg, omdat de nood toen hoog was en het zorgpersoneel beschermd moest worden. Maar Kwint is wel benieuwd naar mogelijke woekerwinsten die zijn gemaakt door aanbieders. Hij denkt niet dat CDA-lid Sywert van Lienden de enige leverancier is die miljoenen heeft verdiend met mondkapjes. Over Van Lienden is ophef ontstaan, onder meer omdat hij had gezegd dat hij het zonder winstoogmerk zou regelen.

Voor de PvdA is de vaccinatiebereidheid vooral belangrijk. Die moet verder worden verhoogd. De partij denkt dat het halen van een prik nog toegankelijker kan zijn voor veel mensen. Ook willen de sociaal-democraten dat het kabinet zich al voorbereidt op de volgende fase van de coronapandemie.