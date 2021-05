Kabinet wil volgende versoepeling coronamaatregelen eerder dan gepland

Er lijkt langzaam een einde te komen aan een lange periode van coronamaatregelen. Na de heropening van de terrassen, het afschaffen van de avondklok en de heropening van het middelbaar onderwijs, wil het kabinet de volgende verruiming van maatregelen eerder laten ingaan dan gepland, zo zeggen ingewijden tegen persbureau ANP na het Catshuisoverleg van vandaag.

De besmettingscijfers dalen al enige tijd en ook vandaag meldde het RIVM weer een flinke daling in het aantal nieuwe coronagevallen. Er werden vandaag 3221 nieuwe besmettingen gemeld, 955 minder dan gisteren. Ook worden er minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. In combinatie met het feit dat steeds meer mensen gevaccineerd worden, levert dat een steeds positiever beeld op.

Vanaf 5 juni weer uiteten en meer gasten thuis

En dat zou kunnen betekenen dat we vanaf 5 juni weer uiteten kunnen, musea en andere culturele instellingen mogen bezoeken en we mogen thuis vier mensen ontvangen in plaats van twee. Deze versoepelingen zijn onderdeel van de volgende stap in het heropeningsplan van het kabinet, die eerst nog op 9 juni gepland stonden.

Of de versoepelingen van de coronamaatregelen ook echt eerder ingaan dan gepland, moet nog blijken. Het hangt af van de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen. Het kabinet besluit rond 31 mei of stap drie van het openingsplan eerder kan ingaan.

Eerdere verruiming van coronamaatregelen ging woensdag in

Twee weken geleden kondigde het kabinet ook een ronde van versoepelingen aan. Afgelopen maandag bleek dat de cijfers goed genoeg waren, zodat twee dagen later de verruiming van de coronamaatregelen daadwerkelijk doorging. Sinds woensdag mogen terrassen weer langer openblijven en ook dierentuinen en pretparken kunnen weer bezoekers ontvangen.

Eerder vandaag werd bekend dat middelbare scholen vanaf 31 mei weer helemaal open mogen. Op school hoeven leerlingen onderling dan ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. De mondkapjes plicht in de gang blijft voorlopig nog wel.