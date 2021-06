Ouwehand en Van der Plas in discussie bij Beau over nieuwe dierenwet

De nieuwe dierenwet, die onlangs werd aangenomen door de Eerste Kamer, kan flinke impact hebben op mensen met huisdieren. Het welzijn van de dieren wordt, mede dankzij de Partij voor de Dieren, een stuk belangrijker. Zo is een parkiet of konijn in een klein kooitje houden vanaf 2023 niet meer acceptabel. Bij Beau schoven Esther Ouwehand (PvdD) en Caroline van der Plas (BBB) aan.

De twee vrouwen stonden zo goed als recht tegenover elkaar. Ouwehand, die met haar Partij voor de Dieren vooral voor dierenrechten opkomt, en Van der Plas, die met de BoerBurgerBeweging de belangen van de boer behartigt. De nieuwe dierenwet raakt namelijk niet alleen huisdieren, ook op vee heeft het invloed.



Een aanpassing van de Dierenwet maakt veel los. Wat gaat dit betekenen voor mensen met huisdieren en de veehouderij? Vanavond praten we erover met @estherouwehand van de @PartijvdDieren en Caroline van der Plas (@lientje1967) van de @BoerBurgerB. #BEAU pic.twitter.com/Ni1hVqWr4x — BEAU (@BeauRTL) June 2, 2021

Dierenwet

De Partij voor de Dieren, onder leiding van Esther Ouwehand, maakte zich lange tijd hard voor de dierenwet. In de wet staat dat dieren geen pijn of ongemak mogen ervaren in een hok, kooi of stal. De wet geldt ook voor huisdiereigenaren. Bij Beau raken de twee vrouwen in discussie over de wet, omdat ze aan twee compleet tegenovergestelde zijdes staan.

In 2002 werd namelijk al afgesproken dat het natuurlijk gedrag leidend wordt, wat ook staat beschreven in de nieuwe wet. We hebben er dus bijna twintig jaar over gedaan om die wet door te voeren. Maar volgens Van der Plas is deze nieuwe wet onnodig, omdat de systemen nu aangepast zijn. „We praten gewoon over twintig jaar geleden”, zegt ze tegen Ouwehand. „De legbatterij bestond nog, zeugen gingen niet in groepshuisvesting, dat was een heel ander systeem.” De BBB-leidster zegt dat er sinds 2001 al veel nieuwe regels en wetten zijn bijgekomen. En dat de pluimveehouderij en varkenshouderij al zo is aangepast, dat het argument van Ouwehand niet opgaat.

De PvdD’er springt in op het pleidooi van Van der Plas, door haar ‘uit de droom te helpen’. „Kennelijk, in uw woorden, heeft de veehouderij zich zo aangepast dat er geen problemen meer zijn. Ik wil u uit de droom helpen: die zijn er wel.” Ondanks al die aanpassingen van de afgelopen jaren, blijft het volgens Ouwehand dus noodzakelijk dat deze wet uitgevoerd wordt. „Er sterven in de Nederlandse veehouderij, alleen al bij bijvoorbeeld de vleeskuikens, tien miljoen dieren. Die komen niet levend de stal uit”, vertelt Ouwehand. Volgens haar gaat er dan ‘iets niet goed’, en is de verzorging van dieren ondermaats. Daarnaast is er weinig te willen, want er is brede politieke steun voor de wet. De Eerste Kamer heeft ‘m ook al aangenomen. Dus fan of niet, de nieuwe dierenwet is een feit.



De nieuwe dierenwet moet de leefbaarheid van dieren verbeteren. "We praten gewoon over 20 jaar geleden. De systemen waren toen echt volstrekt anders. Er is in de tussentijd zoveel aangepast", zegt Caroline van der Plas van BBB, die het niet eens is met de wet. #BEAU pic.twitter.com/g1TEg5VXJs — BEAU (@BeauRTL) June 2, 2021

Van der Plas en Ouwehand bij Beau

Op social media krijgen beide vrouwen bijval. Waar de een vindt dat Van der Plas het debat ‘gewonnen’ heeft, is een ander „zo blij met de dierenwet en Esther Ouwehand”.



En het debat is gewonnen door … Caroline van der Plas 👏🏼👍🏼 Sterke punten, goed verwoord, zaken (bijvoorbeeld getoonde foto's) verhelderen. Hadden we maar meer Carolines in de tweede kamer 😁#beau — Lieve Lieke (@lievelieke2) June 2, 2021



Ik ben zo blij met de wet dieren en @estherouwehand. Ik kan niet begrijpen hoe je het een probleem kan vinden dat dieren hun natuurlijke gedrag vertonen. Als we dieren niet diervriendelijk kunnen houden, moeten we het misschien maar gewoon niet doen. #beau — Laurens 🌍 (@donsbol) June 2, 2021

Als argument gaf Van der Plas ook dat consumenten niet meer willen betalen voor dieren met een goed leven, maar dat lijkt niet helemaal te kloppen. Zo wil Agaath best meer betalen voor vlees van een dier dat goed behandeld is.



Ik wil best meer betalen voor vlees van een varken wat lekker heeft gevoetbald, Caroline #Beau — Agaath (@AgaathJ) June 2, 2021

