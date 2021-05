Kabinet gaat verder versoepelen: ‘Gesloten, tenzij’, wordt ‘open, tenzij’

Geen persconferentie op de gebruikelijke dinsdagavond, maar zo aan het begin van het weekend. „Dat is met een reden”, trapt demissionair minister Rutte de coronapersconferentie af. „We hebben goed nieuws te melden.”

Ja, het demissionair kabinet ziet het zonnig in: er kan namelijk versneld verder worden versoepeld. Er stijgt wat er moet stijgen (de vaccinatiegraad) en er daalt wat er moet dalen (de besmettingen), zei demissionair minister Hugo de Jonge deze week al, en dat gaat zelfs sneller dan verwacht. En dat betekent dat er in plaats van 9 juni al op 5 juni een heel aantal regels worden losgelaten. En ook stap 4 en 5 van het ‘openingsplan’ gaan sneller in, namelijk al op 30 juni.

„We nemen opnieuw een gecalculeerd risico”, waarschuwt Rutte nog even voor hij de vrolijke boodschap concreet maakt. „Als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers de lucht in schieten, ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie.” Maar, en dat zegt ook het OMT, is hoogst onwaarschijnlijk, aldus Rutte.



Op een rij: deze versoepelingen zijn op komst

Concreet? Wat kan en mag er dan weer (verder) open vanaf 5 juni? Nou, best veel. Denk aan de cultuursector, de horeca, sportclubs, sauna’s, zonnebankstudio’s, rondvaartboten en casino’s die weer open mogen. Nachtclubs en discotheken moeten nog wel gesloten blijven en kermissen, festivals en braderieën laten ook nog even op zich wachten. Maar de toon is vrolijk: „Maandenlang gold: ‘Gesloten, tenzij’, nu geldt: ‘Open, tenzij'”, zei Rutte.

Dit zijn de nieuwe versoepelingen:

Behalve de terrassen mogen vanaf 5 juni ook cafés zonder terras en restaurants weer open. Bovendien mag de horeca dan langer openblijven, tot 22.00 uur. Ook mogen er dan maximaal vier mensen aan een tafel zitten. Op 30 juni mag de sluitingstijd worden verruimd naar 00.00 uur. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is hier blij mee. „De intensieve lobby werpt zijn vruchten af”, laten ze weten.

Het ‘alcoholslot’ wordt vanaf 5 juni verruimd van 20.00 uur naar 22.00 uur.

Er zijn vanaf 5 juni maximaal 50 mensen zijn welkom in bioscopen en theaters. Vaste plaatsen, de anderhalvemeterregel en een ‘checkgesprek’ zijn verplicht, zijn dan nog steeds verplicht.

Met toegangstesten zijn meer bezoekers welkom. In een zaal van zeshonderd man kunnen op die manier zo’n tweehonderd bezoekers worden ontvangen. Nachtclubs, discotheken en evenementen vallen nog niet onder de nieuwe fase.

Voor de sportsector geldt: de maximale groepsgrootte vanaf 18 jaar gaat naar 50 personen. Ook hoeven mensen vanaf 18 jaar geen anderhalve meter afstand meer te houden als dat niet praktisch is. Dus: bij voetbal en volleybal hoef je geen anderhalve meter afstand te houden, bij boogschieten en bootcamp wel, gaf Rutte als voorbeeld. Ook zijn groepslessen in bijvoorbeeld dansscholen en muziekscholen weer toegestaan en douches en kleedkamers kunnen weer open.

De bezoekregeling gaat vanaf 5 juni naar maximaal 4 personen thuis. Vanaf 30 juni worden de versoepelingen dan verder verruimd naar 8 gasten.

Rutte tijdens persconferentie: ‘Gewoon heel fijn en mooi’

„Dat we nu zo ver zijn dat we de harde lockdown achter ons kunnen laten, is gewoon heel fijn en mooi”, vat Rutte zijn woorden tot slot samen. Hij haalt nogmaals de leus aan die achter hem staat: „Samen krijgen we corona onder controle.” En dus benadrukt hij maar weer eens: houd je aan de basisregels (mondkapjesplicht, anderhalve meter afstand, thuiswerken, testen bij klachten) en laat je vaccineren.

Tot nu toe zijn ruim 6 miljoen mensen gevaccineerd. Ongeveer 12 miljoen volwassenen kunnen een prik krijgen. Door leveringsproblemen bij producent Janssen loopt het vaccinatieprogramma ongeveer twee weken vertraging op. „We hebben iets langer nodig”, zei De Jonge vanavond. „In plaats van begin juli wordt het half juli dat heel Nederland de eerste prik heeft.”

Alle info van de persconferentie nog eens rustig nalezen? Dat kan op de website van de Rijksoverheid.