Hugo de Jonge: ‘Seinen op groen voor versoepelingen 5 juni’

Het kabinet besluit aanstaande vrijdag over de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge kunnen deze dan zaterdag 5 juni al ingaan. Vrijdagavond om 19.00 uur is er een persconferentie.

Welke maatregelen precies worden afgeschaald, wordt dus vrijdag besproken. Later die avond horen we via een persconferentie alle beslissingen. Vandaag sprak Hugo de Jonge na het coronaoverleg over ‘seinen op groen’ voor het openingsplan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OMT: Wat ons betreft is eerder versoepelen niet verstandig en staat ons sein nog op oranje/rood. De Jonge: ALLE SEINEN STAAN OP GROEN — Rombout (@g_Rombout) May 26, 2021

Openingsplan voor verdere versoepelingen

„Wat we zien op dit moment is alle cijfers die moeten dalen, aan het dalen zijn. En alle cijfers die moeten stijgen, aan het stijgen zijn’ , vertelt De Jonge. „We zien dalende nieuwe opnames in ziekenhuizen. Ook zien een dalende besmettingsgraad en we zien een dalende bedbezetting. Verder concluderen we een stijgende vaccinatiegraad, stijgende vaccinatiebereidheid en stijgend vaccinatietempo.” Volgens de demissionair coronaminister ziet het ernaar uit dat er eerdere stappen gezet worden voor het openingsplan. „Daarom willen we de besluitvorming vrijdag doen. En de volgende stap op het openingsplan ingaat op 5 juni.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met deze snel dalende cijfers kunnen we per 5 juni gemakkelijk versoepelen. — Karel Strijker (@karelstrijker) May 26, 2021

Eerder stond die datum namelijk nog op 9 juni gepland. Het openingsplan concludeert dat mensen na de derde stap weer meer dingen mogen doen. Zo mag je thuis maximaal vier bezoekers ontvangen en kan de horeca ook gasten bínnen verwelkomen. Dat geldt ook voor cafés en kroegen (natte horeca genoemd). Eerder zouden alleen restaurants binnen opengaan (droge horeca). Maar het kabinet wil geen onderscheid maken tussen „natte” en „droge” horeca. Ook voor de culturele instellingen ziet het er gunstig uit. Dat betekent dat bijvoorbeeld musea hun deuren weer openen.

Hugo de Jonge: ‘Vrij reizen bij volledige vaccinatie’

Demissionair minister De Jonge sprak vandaag ook uit dat vrij reizen in Europa pas kan bij volledige vaccinatie. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland. Na het coronaoverleg van vandaag vertelde De Jonge dat niet iedereen voor de vakantie twee prikken heeft. Daarom lijkt het hem „logisch” om de PCR-test te vergoeden. Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.