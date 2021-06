Studenten vandaag in actie op Malieveld: ‘Studeren moet schuldenvrij’

Studenten willen dat er snel een einde komt aan torenhoge studieschulden. Het hele jaar al komen zij daarover op verschillende plekken in actie. Vandaag is er een grote Landelijke Studentenstaking. Die wordt gehouden op het bekendste protestveld van het land, het Malieveld in Den Haag.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United hebben zich voor de staking verenigd onder de noemer #NietMijnSchuld. Zij organiseren de Landelijke Studentenstaking vanaf 13.00 uur.

Studenten opgeroepen hun lessen stil te leggen

Met de staking willen de jongerenorganisaties formerende politieke partijen oproepen om schuldenvrij studeren mogelijk te maken. Studenten die onder het leenstelsel vallen, moeten worden gecompenseerd. LSVb-voorzitter Lyle Muns: „Dit is onze laatste kans om een einde te maken aan de torenhoge studieschulden. Wij roepen studenten op hun lessen eenmalig stil te leggen en hun stem te laten horen. Het is nu of nooit.”

Voor de actie werd gisteren al flink gelobbyd:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

MORGEN MALIEVELD Studieschuld. Studentenleed. Wij worden uitgekleed.#NietMijnSchuld pic.twitter.com/Vsde08cv4s — Alina Danii Bijl 📢 | STAAK 3 JUNI! (@AlinaDanii) June 2, 2021

Leenstelsel moet worden afgeschaft

De staking vindt plaats drie dagen voordat informateur Mariëtte Hamer haar eindrapport geeft aan de Tweede Kamer. „Dat is geen toeval”, zegt FNV Young & United voorzitter Alina Danii Bijl. „Bij de vorige formatie werd het leenstelsel uiteindelijk niet afgeschaft. Dit mogen we ons geen tweede keer laten gebeuren. Door een sterke vuist te maken tijdens de formatie verhogen we de druk op politieke partijen. Zo zorgen we ervoor dat studenten deze keer niet vergeten worden.”

Vijf jaar geleden werd de basisbeurs afgeschaft. Sindsdien trokken drie van de vier partijen die destijds voor het leenstelsel waren, hun steun in. Hiermee ontstaat volgens de jongerenorganisaties „een historische kans” om tijdens deze formatie het leenstelsel af te schaffen. Toch zijn de jongerenorganisaties er nog niet gerust op. Muns: „In de plannen van de partijen wordt schuldenvrij afstuderen nog niet mogelijk gemaakt. Ook ruimen partijen veel te weinig geld in voor de compensatie van de pechgeneratie. Als we het verschil willen maken, mogen we niet stil blijven zitten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sikkom (@sikkom050)

Geen angst voor te grote drukte

De staking op het Malieveld duurt tot 14.30 uur. Deelnemers moeten anderhalve meter bewaren en worden opgeroepen mondkapjes te dragen. Studenten kunnen zich hier aanmelden.

Is dat laatste eigenlijk nog nodig op de ‘dag van’?, vragen we Lyle Muns. „Nee, niet per se. Studenten die dat willen kunnen gewoon naar Den Haag komen. Wie echter een reiskostenvergoeding wil, moet zich wel via die link aanmelden.” Is Muns niet bang dat er plotseling duizenden studenten komen opdraven, als hij niet precies weet wie zich hebben aangemeld? „Dat niet. Er zijn nu (woensdagmiddag, red.) ruim duizend aanmeldingen. Als het te druk wordt, grijpen de gemeente en de politie natuurlijk in, maar zover komt het niet.” Hoeveel studenten maximaal op het Malieveld mogen staan, kan Muns tegen Metro niet zeggen. „Enkele duizenden in ieder geval, het exacte getal ken ik niet. Maar weet je? We voeren al het hele jaar actie, het gaat overal keurig. Er worden stippen neergelegd zodat iedereen netjes afstand houdt. Er rijden bussen vanuit het land, zodat niet iedereen samenkomt op het station. En we delen mondkapjes uit. Het gaat helemaal goed komen.”