Koning Willem-Alexander bezoekt Oranjefans, schudt handen ondanks coronamaatregelen

Het is een gek beeld: koning Willem-Alexander die een bezoekje brengt aan de Oranjestraat in Den Haag, en daarbij allerlei enthousiaste Oranjefans de hand schudt. En dat terwijl handen schudden al ‘verboden’ is sinds maart 2020. „Geen handen schudden”, zegt de koning ook, terwijl hij precies dat doet.

Gisteren, net voor aanvang van Nederland – Oostenrijk, bracht de koning een bezoekje aan de Marktweg in Den Haag. Die straat is benoemd tot mooiste Oranjestraat van Nederland, dankzij de vele versieringen. Te zien op video’s is dat er veel enthousiaste mensen aanwezig zijn, die de koning maar wat graag de hand schudden. Er zijn ook mensen tussen die een boks of een elleboog geven, maar voor veel mensen springt die hand er toch wel uit.

Ook ministers is het opgevallen. Zo reageert demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) dat ook leden van het koningshuis zich aan de regels moeten houden. Tamara van Ark (Medische Zorg) is het met hem eens: de regels zijn er „voor ons allemaal”. „De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt”, zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn „enthousiasme” tijdens het bezoek wel.



Willem-Alexander die gewoon handen schudt. Onze koning is OK. 🍻 pic.twitter.com/Qn8UCxdqgq — Hans van Tellingen (@hansvantelling) June 17, 2021

Koning Willem-Alexander schudt handen in Oranjestraat

Terwijl de koning door de straat loopt, stopt hij zo hier en daar om mensen aan te spreken of te begroeten. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, loopt met hem mee, net als vele Oranjefans, die zijn uitgedost in allerlei oranje kledingstukken. Volgens mensen op sociale media ook opvallend: een grote mensenmenigte, maar geen afstand.

Sommige mensen zeggen dat je ‘geen koning’ moet zijn, en dat je je aan de regels moet houden. Anderen vragen zich af of deze video’s überhaupt uit 2021 komen, maar dat is wel het geval.

Dat Willem-Alexander EK-fan is, bleek eerder al tijdens de eerste wedstrijd van Oranje. Ze speelden toen tegen Oekraïne, en toen de Nederlanders scoorden, kon ook de koning een klein juichje niet inhouden. Dat leverde hem de iconische blik van Máxima op.



🍊 wees geen Koning: hou afstand, vermijd drukte en schud geen handen. pic.twitter.com/Vm7Mc2Dhrc — Lisa (@LNevesGoncalves) June 17, 2021



De koning die gewoon een hand geeft. Komt dit filmpje echt uit 2021? https://t.co/1kouMiQ8Et — Roy | (@RRoy9944) June 17, 2021

Coronamaatregelen

Dit is niet de eerste keer dat de koning in opspraak komt vanwege de coronamaatregelen. In oktober van 2020 ging hij namelijk met zijn gezin op vakantie naar Griekenland, terwijl de rest van Nederland thuis moest blijven. Ze braken de vakantie dan ook snel af, en keerden terug naar Nederland. Amalia en Alexia bleven echter wat langer.

Zowel in de Tweede Kamer als op sociale media waren de reacties op de koninklijke vakantie niet mals. Volgens velen was het besluit ‘onverstandig en onbegrijpelijk’.