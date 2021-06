5,5 miljoen kijkers Oranje op EK, sommige zenders hadden 0 kijkers

Ruim 5,5 miljoen mensen hebben gisteravond de tweede wedstrijd van Oranje op het EK gezien. Bijna 7,5 miljoen Nederlanders kregen een deel van de wedstrijd mee. Waar keken andere mensen eigenlijk naar op zo’n voetbalavond waarop we uitgedost voor de buis zaten? Het is duidelijk: sommige zenders hadden net zo goed een zwart vlak kunnen uitzenden. Of een oranje vlak, zo je wil.

Het duel met Oostenrijk vanuit de Johan Cruijff ArenA, dat het Nederlands elftal met 2-0 won, was het best bekeken programma van de avond. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Daar kijkt niemand van op.

Oranje iets beter bekeken dan zondagavond

Het aantal kijkers kwam maar iets hoger uit dan bij de vorige wedstrijd. De winst van Oranje op Oekraïne (3-2) eerder deze week werd door iets minder dan 5,5 miljoen mensen gezien. Ook naar de nabeschouwing in Studio Europa keken vrijwel evenveel mensen als zondagavond: bijna 1,9 miljoen, waarmee het programma goed is voor brons in de kijkcijferlijst. Op de tweede plek stond de wedstrijd van België tegen Denemarken, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken.

Doorgaans stemmen steeds meer mensen af op voetbaltoernooien naarmate Oranje verder komt. Zo is de best bekeken wedstrijd ooit de halve finale van Nederland tegen Argentinië tijdens het WK in 2014. Meer dan 9 miljoen mensen zagen toen hoe Oranje werd uitgeschakeld. De finale van Nederland tegen Spanje tijdens het WK vier jaar eerder scoorde daarna het beste. Daar keken destijds ruim 8,5 miljoen thuissupporters naar.

Zag de tv-kijker nog iets anders dan Oranje op het EK?

Die 5,5 miljoen mensen die Oranje gisteravond zagen winnen is veel, maar moeten we met een korreltje zout nemen. Het aantal kijkers kan nog wel eens hoger liggen. Buurten komen bijvoorbeeld samen om in oranje gewaad bij elkaar in de tuin of huiskamer te kijken. Maar goed, de nummer 1-score is duidelijk. Het is het Nederlands elftal dat de kijkersklok slaat. Had het voor (de talloze) andere zenders dan nog wel zin nu om iets op de beeldbuis te brengen? Er zijn tenslotte ook nog mensen die ‘gewoon’ een boek lezen. Niet-voetballiefhebbers die in de tuin zaten voor het begon te regenen. Die een wandeling of een fietstocht maakten. Een game speelden. Of moesten werken zonder Oranje op de tv te kunnen zien. We zetten de kijkcijfers van andere zenders op het tijdstip van het Nederlands elftal op een rij.

Niet zo best, maar het viel nog mee

Een aantal zenders scoren toch nog aardig wat kijkers, ondanks Oranje op het EK. Het vaak gehoord ‘helemaal niemand kijkt tegenwoordig nog tv’ kan dus wel de prullenbak in. Deze omroepen zullen niet hebben gejuicht toen de kijkcijfers vanmorgen bekend werden (denk aan RTL 4 en SBS 6 die met prime time toch het liefst voor 1 miljoen gaan), maar toch…

RTL 4: I Can See Your Voice, 287.000. NPO 2: Nieuwsuur, 282.000. SBS6: Mr. Frank Visser Doet Uitspraak, 226.000. RTL 5: Als De Brandweer, 98.000. RTL 7: Three Musketeers (film), 90.000. Veronica: Manhunt Deadly Games, 89.000. NPO 3: 3DOC (over de lust naar vlees eten), 83.000. FOX: Crime Scene Investigation, 62.000. RTL 8: Silent Witness, 44.000. TLC: Dr. Pimple Popper, 33.000.

Bedankt voor de moeite: minder dan 25.000

Bij het op een rij zetten van de kijkcijfers buiten Oranje om, kom je zenders tegen waarbij je denkt ‘oh, is die er ook nog?’. Dan zijn we wel in de categorie aanbeland van 25.000 kijkers en (veel) minder. Bedankt voor de moeite zullen we maar zeggen. Van deze zenders kregen amper wat mensen gisteravond iets mee:

Discovery Chanel: Salvage Hunters Classic Cars, 25.000. SBS9: The Butterfly Effect (film), 25.000. NET 5: A Cinderella Story (film), 24.000. Comedy Central: How I Met Your Mother, 22.000. 24Kitchen: Jamie and Jimmys Food Fight Club, 14.000. RTL Z: Gemaakt In Groot-Brittannië, 11.000. National Geographic: Car Sos, 11.000. RTL Lounge: In De Vlaamsche Pot, 6.000. Investigation Discovery: In Pursuit With John Walsh, 5.000. Eurosport: Tennis Roland Garros (al eerder gespeelde finale dames dubbel), 2.000. Ziggo Sport: Golf (heren US Open), 2.000.

Gefeliciteerd, nul kijkers!

En tja, dan hebben we ook nog acht zenders gevonden die helaas nul kijkers trokken terwijl Oranje voetbalde. Het is haast een felicitatie waard dat dat is gelukt. Voor deze programma’s ging helemaal niemand zitten:

MTV: Catfish, 0. RTL Crime: NCIS New Orleans, 0. Nickelodeon: Sam and Cat, 0. Spike: World of Cars, 0. Disney Chanel: Miraculous, 0. ESPN: 30 For 30, 0. History: American Pickers, 0. XITE: Throwback Thursday, 0.