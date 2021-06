Twitter smult van iconische blik Maxima naar Willem-Alexander tijdens EK

Mocht je de EK-wedstrijd van het Nederlands Elftal gisteravond hebben gezien, dan is je vast niet ontgaan dat ons koningspaar op de tribune zat. Een juichende koning Willem-Alexander en een sceptische blik van koningin Máxima leveren op Twitter veel reacties op.

Gisteravond was de openingswedstrijd van het EK voetbal. Nederland speelde tegen Oekraïne in de Johan Cruijf ArenA. Op de tribunes zaten naast 16.000 fans, ook hoogbezoek, namelijk onze koning en koningin. Toen de tweede helft nét was begonnen, twitterde ons koningspaar: „Een spannende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Geweldig om het Nederlands elftal daar te zien spelen. We kijken uit naar een mooi EK.” Even later scoorde Georginio Wijnaldum de 1-0.



“Een spannende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Geweldig om het Nederlands elftal daar te zien spelen. We kijken uit naar een mooi EK!” – WA en Máxima pic.twitter.com/RUmxaUywFN — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) June 13, 2021

Twitter gaat los over Willem-Alexander en Maxima

Maar het koningspaar weet op de een of andere manier altijd wel een ‘momentje’ te creëren. Zo ook bij deze wedstrijd. De hashtag #Máxima is trending en mensen raken niet uitgepraat over de veelzeggende blik van onze koningin. Tijdens de wedstrijd verschijnt het koningspaar namelijk kort in beeld nadat er net een doelpunt valt. In het fragment zien we een overduidelijke enthousiaste Willem-Alexander die juichend het moment viert. Koningin Máxima laat slechts een ietwat sceptische blik vallen richting haar man. En zoals mensen op Twitter schrijven „zegt die blik genoeg”. Wij voelen een LuckyTV aankomen, jij ook?



Lex heeft in de logeerkamer geslapen schat ik zo in ….. https://t.co/Uwuj0hRBpt — Monique (@moeva18) June 14, 2021



Die blik van Máxima zegt meer dan 10 interviews

😂😱🙈😜! — Karin Oostenbroek (@KOostenbroek) June 14, 2021



🤣Hoe Máxima net keek naar een juichende Willem-Alexander pic.twitter.com/tn22qS93DY — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) June 13, 2021



Wanneer blijkt dat onze koning #WillemAlexander ook maar een mens is. #NEDUKR pic.twitter.com/aXcUtMzXKR — Helmich Lubberts 🇳🇱 🇮🇱 🇺🇸 (@Lubje63) June 14, 2021



Willem Alexander als hij te horen krijgt dat hij zijn toelage wel mag behouden, in tegenstelling tot Amalia. — Sjoerd Druiven (@sjoerddruiven) June 13, 2021



Jammer dat ze bij Willem Alexander en Máxima geen microfoon hebben geplaatst #NEDUKR #nedoek — Marion (@MissMarion15) June 13, 2021

16.000 fans welkom tijdens EK

Willem-Alexander en Máxima spraken voor aanvang van het duel met Gijs de Jong (toernooidirecteur van de vier EK-wedstrijden die in Amsterdam worden gespeeld) en Jan Smit (nee niet die zanger, maar de voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB). Vanwege het coronavirus zijn in Amsterdam 16.000 fans welkom. Datzelfde geldt voor de andere twee poulewedstrijden van Oranje, tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië.

5,4 miljoen mensen zagen Oranje de eerste EK-wedstrijd winnen. Voor wie nog niet op de hoogte is: Nederland won uiteindelijk met 3-2 tegen Oekraïne. De doelpunten die (allemaal in de tweede helft) vielen werden gemaakt door aanvoerder Georginio Wijnaldum, spits Wout Weghorst en matchwinnaar Denzel Dumfries. Begrijp je nog niet veel van het EK? We hebben de belangrijkste feiten van Euro 2020 (ja, zo wordt het genoemd), voor je op een rij gezet.