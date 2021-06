Kris Jenner over welk kind het makkelijkst en welk het moeilijkst is

Even voor de hele wereld uit de boeken doen welk kind het makkelijkst en welk kind het moeilijkst is: dat zullen veel moeders niet snel doen. Maar nou is Kris Jenner natuurlijk niet een ‘alledaagse’ moeder, ze is een heuse ‘momager’. Naast moeder van haar kinderen, is ze namelijk ook hun manager.

Tijdens een special rond het einde van Keeping up with the Kardashians zei Kris dat samenwerken met model Kendall Jenner (25), haar één na jongste, het makkelijkst is.



Kris Jenner: ‘Kendall het makkelijkst, Kourtney het moeilijkst’

Verder regelt de momager ook ze zaakjes van Kourtney (42), Kim (40), Khloé (36), Rob (24) en Kylie (23). Naast dat Kris zei dat Kendall de makkelijkste is, zei ze ook dat haar oudste dochter het lastigst is. Dat is dus Kourtney, die dat zelf overigens prima snapte. „Ik wil alleen dingen doen die ik echt heel interessant vind. Dus mijn antwoord als ze iets vraagt is meestal nee. En als het wel ja is, dan wil ik alle details weten van wat er van me gevraagd wordt.”

De ‘makkelijke’ Kendall maakte onlangs bekend dat ze dolgelukkig is met vriend Devin Booker. Normaliter is het model erg privé en houdt ze de mensen in haar liefdesleven het liefst uit de spotlights. Maar na een jaar samen te zijn met professioneel basketballer Booker, lijkt daar verandering in te komen. Volgens vrienden is het model ‘gelukkiger dan ooit’, meldt People.



Verborgen zwangerschap van Kylie

Een opvallende periode in de Keeping up with the Kardashians-serie, is de tijd dat Kylie Jenner haar zwangerschap verborgen hield. In de special vertelde ze hoe ze dat deed, maar vooral ook waarom. Aan het begin verliet ze haar eigen buurt niet, maar later kon ze überhaupt haar huis niet meer uit. Er hingen namelijk continu helikopters boven de villa, met paparazzi die hoopten een plaatje van haar met zwangerschapsbuik te scoren. „Dan werden er meubels bezorgd, maar dachten ze dat het om een wiegje ging. Zodra er iets bezorgd werd, werd alles vastgelegd.”

De jongste telg uit de familie legde ook uit waarom ze niet wilde dat iedereen wist dat ze een kind verwachtte. „Ik was zo jong toen ik zwanger raakte”, zei Kylie, die op haar twintigste beviel van dochter Stormi. „Ik wist niet hoe ik dan ook nog met ieders mening moest dealen. Dus ik besloot dat maar helemaal niet te doen.”