Relletje tussen KNVB en Jumbo om oranjereclame met Snollebollekes

Albert Heijn is de officiële sponsor van Oranje, maar je hebt de reclame van concurrent Jumbo vast al gezien. Die met Snollebollekes, Links Rechts, en de juichcapes. Precies daarom is de KNVB niet zo blij met de supermarktketen. Afgelopen week eiste de voetbalbond dat de Jumbo-reclame aangepast zou worden omdat dat de commercial ‘onrechtmatig’ is.

Gisteren trok de KNVB dat terug, schrijft De Telegraaf.

In de reclame treedt Rob Kemps, aka Snollebollekes, op in een Oranje-optocht. Je hoort Links Rechts en er is een groot feest. Volgens de KNVB is dat echter schadelijk voor de officiële sponsors van Oranje, zoals dus Jumbo’s concurrent Albert Heijn. Op social media noemen mensen de KNVB ‘slechte verliezers’ en vinden ze deze ophef maar overdreven.



Hahahahaaaaa!!

M’n Mam heeft voor me gespaard!

Ik ga hem morgen halen 🧡🧡🧡#juichcape pic.twitter.com/jTVQVaSoPC — Henny. (@loveskrulletjes) June 9, 2021

Jumbo-reclame maakt KNVB boos

Ook Albert Heijn heeft een reclame gemaakt voor het EK, waarin bedrijfsleider Ilse én heel veel spelers van Oranje te zien zijn. Bijvoorbeeld Memphis Depay, die met zijn vele tattoos ‘model’ staat voor de plakplaatjes die de supermarktketen uitgeeft. Onder de noemer ‘Alles voor Oranje’ wordt de hele buurt erbij betrokken.

Extra reclame voor het EK kan geen kwaad, zou je denken, maar de KNVB denkt daar dus anders over. Volgens de voetbalbond leek de oranjestoet in de Jumbo-reclame te veel op de oranjeparades die de KNVB organiseert rond interlandwedstrijden. „We willen hiermee opkomen voor bedrijven die bijdragen aan het voetbal”, zegt een woordvoerder van de KNVB.

‘Slechte verliezer’ Albert Heijn

Op sociale media vinden mensen deze hele situatie maar wat grappig. Zo noemt iemand de KNVB ‘knettergek’, een ander gaat voor ‘slechte verliezers’ over Albert Heijn.



De @KNVB die de @JumboSupermarkt verzoekt te stoppen met reclame maken voor EK omdat ze Albert Heijn als hoofdsponsor hebben 😂😂😂 ze zijn echt knettergek in Zeist! Realiteit nog verder gezonken. Stel zielige Stumpertjes — Kenny P (@prins_1983) June 10, 2021



Dat is nou weer typisch Albert Heijn. Slechte verliezers zoals al vaker is gebleken. https://t.co/1FFhexxVsU — Harrie van der Gouw (@Harrie_vd_Gouw) June 10, 2021

Hoewel deze hele rel zorgt voor een hoop meer aandacht voor zowel de Jumbo als Albert Heijn, zeggen mensen vooral even een bezoekje aan de Jumbo te brengen. Volgens Remco is deze rel zelfs een oproep van Albert Heijn om „allemaal de komende weken met de Jumbo juichcape om af en toe alleen even een kleine boodschap te doen bij de Albert Heijn”.



Hoi @KNVB Ik ga straks nog even naar de Jumbo voor een juichcape hoor! En niet naar 'jullie' Albert Heijn. — Pieter van Klinken (@pvklinken) June 10, 2021



