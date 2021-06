Publiek bij EK voetbal krijgt in de ArenA eten en drinken op hun plek bezorgd

De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam heeft een primeur tijdens het EK voetbal. Thuisbezorgd.nl start tijdens UEFA EURO 2020 een pilot met het bezorgen van eten en drinken in voetbalstadions.

Zin in een broodje hamburger en een cola? Dan is de tocht naar de horeca in de ArenA verleden tijd. Je grijpt even je smartphone en mist geen doelpunt meer.

Thuisbezorgd tijdens EK ook actief in München

Naast de Johan Cruijff ArenA krijgt nog een stadion de primeur van Thuisbezorgd: de Allianz Arena in München doet ook mee aan de pilot. Fans in geselecteerde vakken kunnen zo eenvoudig met hun smartphone eten en drinken bestellen tijdens de wedstrijd. Hun zitplaats hoeven zij niet meer te verlaten. Dit betekent geen lange wachtrij meer tijdens de rust of weglopen van je plek terwijl er nét gescoord wordt.

Ene Wesley twitterde in 2014 al dat hij in de ArenA graag via Thuisbezorgd bier wilde bestellen. Zeven jaar later wordt zijn verzoek dan eindelijk ingewilligd. Al is het (nog) niet bij zijn club Ajax.



Kan ik ook thuisbezorgd bellen voor bier op rij 20 stoel 239 en 240?#Ajavit #wijzijnajax #arena # arena #beker — ♡¿ (@Wesleyvdzee) December 18, 2014

Nieuwe service in ArenA alleen nog tijdens EK

De nieuwe service is beschikbaar voor publiek in geselecteerde vakken van de Johan Cruijff ArenA tijdens alle UEFA EURO 2020-wedstrijden. In Amsterdam speelt het Nederlands Elftal drie keer. Zondag komt Oranje uit tegen Oekraïne, later tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië. In de ArenA wordt als vierde wedstrijd een achtste finale gespeeld. Het Nederlands Elftal speelt dan zeker niet, maar België mogelijk wel.

Met deze pilot wil Thuisbezorgd als officiële partner van EURO 2020 het bezorgen van eten in voetbalstadions in heel Europa mogelijk maken. De introductie van de nieuwe service volgt kort na de bekendmaking van het bedrijf dat het de komende jaren ook samenwerkt met UEFA voor nog elf andere competities. Daaronder vallen de Champions League, Europa League en de vrouwencompetities. Thuisbezorgd wil het voor voetbalfans in het stadion net zo makkelijk maken om eten te bestellen als thuis op de bank.

Bezorging ArenA in oranje buikbak

Voetbalsupporters in de geselecteerde vakken bestellen tijdens de pilot op een simpele manier hun eten en drinken bij de horecagelegenheden in het stadion. Een speciale QR-code vinden zij bij hun stoel. Herkenbare bezorgers weten hierdoor precies waar het eten naartoe moet. Zij brengen de bestelling in een oranje buikbak. De bezorgers kunnen hun scooters en snelle fietsen een keer thuis laten. De vorige maand schreef Metro nog dat maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd op verkeersles moeten. Dat kunnen de ‘stadionbrengers’ nog even uitstellen.

De nieuwe bezorgservice kost, buiten de prijs voor het eten en drinken, niets extra. Net als bij de maaltijden die aan huis worden geleverd, houden de bezorgers in het stadion rekening met de geldende coronamaatregelen. Of het systeem ook werkt als er 50.000 fans in het stadion zitten, moet in de toekomst blijken. Als bezorgers door de krappe rijen moeten schuifelen met zo’n buikbak… dat lijkt niet echt handig.