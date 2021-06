VS kondigen ‘historische donatie’ aan: coronavaccin naar 92 landen

In ons land en de landen om ons heen is het vaccineren eindelijk op gang gekomen. Helaas gaat het niet overal ter wereld zo vlot. Amerika wil daarom 500 miljoen coronavaccins kopen en doneren. Het gaat om landen die het geld niet hebben om de bevolking in te enten.

De actie moet een impuls geven aan de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. De levering wordt gedaan door Pfizer/BioNTech. De bedrijven bevestigen dat ze meedoen aan het initiatief en geven aan geen winst te maken. De eerste 200 miljoen doses worden dit jaar nog geleverd, de overige 300 miljoen in de eerste helft van volgend jaar. De bestemming voor de vaccins zijn 92 landen in de Afrikaanse Unie.

Niet overal geld voor vaccins

Amerika is al een aardig eindje op weg met het prikken van de bevolking. Meer dan de helft van de volwassen bevolking heeft minstens één dosis van het vaccin gehad. Het Witte Huis laat weten nu iets voor de rest van de wereld te willen doen om het virus eronder te krijgen. Eerder maakte de regering al bekend voor eind juni een donatie van 80 miljoen coronavaccins te willen doen.

Op veel plekken ter wereld gaat het nog niet goed met vaccineren. Vietnam vroeg recent burgers te doneren voor de vaccins, omdat het land geen geld heeft. Op dit moment is pas een procent van de bevolking ingeënt. Daarom is er een fonds opgericht voor de vaccins en inwoners van het land worden via berichten op hun telefoon opgeroepen te doneren. Vietnam kreeg recent weer te maken met oplopende besmettingen.

Code zwart

In Suriname geldt sinds vorige week code zwart. Er zijn te weinig hulpverleners, zuurstof en opvangcapaciteit. Nederland heeft aangegeven 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname te sturen. Deze komen op z’n vroegst pas eind juni aan. Suriname is blij met de donatie. De president meldde dat de doden vooral vallen onder mensen die niet zijn gevaccineerd.

Ook in India is de situatie nijpend. Vandaag is er een recordaantal doden van 6148 gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in het afgelopen etmaal overleden. De cijfers zijn herzien en mensen die thuis of in privéklinieken stierven door corona, zijn in deze berekening meegenomen. Daarmee komt het totale dodental op 359.676.

De Indiase premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassen Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen corona kunnen worden gevaccineerd. Ook zal de federale overheid het vaccinatiebeleid overnemen van de deelstaten.

Donatie coronavaccins aan armere landen

In rijke landen gaat het vaccineren goed, arme landen kampen nog steeds met grote problemen. Het programma COVAX moet zorgen dat mensen in die landen kunnen worden gevaccineerd. Er is op dit moment een tekort van 140 miljoen doses. „Dit tekort kan eind deze maand oplopen tot 190 miljoen. Op deze manier halen we het niet”, zegt Sabine de Jong, coördinator internationale programma’s bij Unicef, dat COVAX aanstuurt tegen RTL Nieuws.

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doen een beroep op rijke landen om vaccins niet op te slaan. Ze vragen een donatie van coronavaccinaties te doen aan het COVAX-programma. „Als de G7-landen 20 procent van hun overtollige vaccins doneren, is de achterstand ingelopen zonder dat het invloed heeft op het vaccinatietempo in deze rijkere landen”, zegt De Jong.