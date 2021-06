Wat weet jij van het EK voetbal? Win met deze quiz een thuistap!

Het EK voetbal gaat morgenavond na een coronajaar uitstel dan eindelijk van start. Nog niet met Oranje, maar wel met de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Hij fluit de openingswedstrijd Italië – Turkije in Rome.

Kun je niet wachten tot het Nederlands Elftal zondagavond in Amsterdam aantreedt? Dood de tijd dan alvast met Metro’s EK voetbal-quiz. Je kunt nog wat winnen ook.

Speel de quiz over het EK voetbal voor een thuistap

Metro’s EK voetbalquiz gaat niet alleen om de eer. Je kunt door tien vragen goed te beantwoorden het kroeggevoel naar je eigen woonkamer halen. Cafés zijn dan wel open, maar de meeste mensen zullen thuis naar Oranje op het EK voetbal kijken.

De online bierwinkel Beerwulf.com heeft voor deze quiz daarom twee prijzen beschikbaar gesteld. De winnaar krijgt een thuistap afgeleverd, voor een lekker koel biertje tijdens de wedstrijden. Het gaat om The SUB compact, het meest compacte model van de Beerwulf-thuistaps. Het apparaat koelt je bier tot 2 graden en het bier blijft tot 15 dagen vers en onder druk. We doen er gelijk maar bier bij natuurlijk, de Support Your Nation-bundel. De bundel bevat acht verschillende SUB-vaatjes uit zeven Europese landen, waaronder Amstel en Heineken uit Nederland.

Tweede (troost)prijs: een Heinekenpakket

Wie ook alle tien vragen goed beantwoordt, maar door loting op de tweede plaats belandt, wint een Beerwulf EURO Heinekenpakket. Het gaat dan om het officiële UEFA Euro 2020TM bier. In dit pakket zitten twaalf Heinekenflesjes in een speciale EK-uitvoering. Op het etiket staan vlaggen van de deelnemende landen. De tweede prijs is inclusief vier Heineken EURO-glazen.

We kunnen niet meekijken of je de antwoorden stiekem via Google opzoekt natuurlijk… maar wie weet geeft het veel meer voldoening om de quiz over het EK voetbal zónder de befaamde zoekmachine te spelen. Meedoen kan tot en met aanstaande zondag 13 juni 12.00 uur. Veel succes in elk geval!

De twee winnaars krijgen persoonlijk bericht en de namen zijn kort voor de wedstrijd Oranje – Oekraïne in dit zelfde artikel te lezen. Wie weet staat het bier dan bij de tweede wedstrijd van Nederland (donderdag 17 juni) al bij de voetbalkenners thuis.