Dit is alles wat je moet weten over het EK-openingsweekend

Nadat vorig jaar het Europees kampioenschap geen doorgang kon vinden in verband met de destijds geldende coronamaatregelen, is het toernooi naar deze zomer verplaatst. Vrijdag is de eerste wedstrijd en de rest van het weekend zit al vol spektakel.

Vrijdagavond is de openingswedstrijd van het toernooi. Om klokslag 21.00 uur trappen Turkije en Italië in Groep A af in het Stadio Olimpico in Rome. De Turken plaatsten zich in de groepsfase in een poule met favoriet Frankrijk. In de onderlinge wedstrijd won Turkije de thuiswedstrijd en speelde het in Stade de Frans gelijk. Ook zitten bij Turkije in de selectie twee in Nederland geboren spelers. Orkun Kökçü (20), geboren in Haarlem, geldt al jaren als een veelbelovend talent bij Feyenoord. En in Rotterdam zag de 21-jarige Halil Dervişoğlu (dit seizoen spelend voor Galatasaray) voor het eerst het levenslicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tegenstander Italië geldt zoals wel vaker als een van de favorieten voor de titel. Net als Nederland ontbrak Italië op het WK van 2018. Maar voor Italië was dit voor het eerst sinds 1958. Sinds die afgang is Italië wel sterker teruggekomen. La Squadra Azzurra won namelijk tien van zijn tien kwalificatiewedstrijden.

Zaterdag: zuiderburen in actie

Zaterdag begint het voetbalfestijn om 15.00 uur met het treffen tussen Wales en Zwitserland in Baku, Azerbeidzjan. Deze EK-wedstrijd tussen op papier de minste ploegen van deze groep A. Bij beide ploegen speelt eigenlijk een grote ster die de aandacht verdiend. Gareth Bale (Real Madrid) neemt het op tegen de Zwitserse aanvaller Xherdan Shaqiri van Liverpool FC.

Rond oud-Hollands etenstijd is er een Scandinavische ontmoeting in Poule B te zien. De Denen, met onder meer oud-Eredivisie-speler Christian Eriksen, hebben een team om serieus rekening mee te houden. Doelman Kasper Schemeichel (Leicester City), verdediger Andreas Christensen (Chelsea FC), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) en Martin Braithwaite (FC Barcelona) gelden allemaal als (sub)toppers in het mondiale voetbal. Tegenstander Finland staat een heel zwaar toernooi te wachten. De Huuhkajat, bijnaam van de Finse ploeg, hebben als sterspeler voormalig kortstondig Premier League-sensatie Teemu Pukki. Deze speler van het Engelse Norwich City maakte dit seizoen 26 goals op het een na hoogste niveau.

Om 21.00 uur trappen onze zuiderburen hun EK af in het Krestovskistadion in Sint-Petersburg; tegen de Russen. De Belgen, ingedeeld in Poule B, gelden met absolute wereldtoppers als Kevin de Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Internazionale) en Eden Hazard (Real Madrid) tot de grote kanshebbers voor de eindstrijd. Maar in de verdediging zijn de Rode Duivels kwetsbaar. Daar spelen namelijk nog steeds dezelfde oud-Ajacieden als op het WK van 2014: Thomas Vermaelen (Vissel Kobe, Japan), Toby Aldeweireld (Tottenham Hotspur) en Jan Vertonghen (SL Benfica).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

You know what time it is! #DEVILTIME 📸🇧🇪 pic.twitter.com/thxoZHBVUD — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 8, 2021

Tegenstander Rusland lijkt overigens geen problemen te gaan vormen voor België. Aleksandr Golovin (AS Monaco) zal waarschijnlijk de grootste blikvanger daar zijn, maar van hem worden ook geen grootste dingen verwacht.

Zondag: EK-topwedstrijd

Op zondagmiddag staat de kraker van het weekend op het programma. Op magische Wembley in Londen nemen Engeland en Kroatië het tegen elkaar op. Het is een herhaling van de halve finale van het WK in 2018. Toen was Kroatië na verlenging met 2-1 te sterk. Dezelfde sterren als toen verschijnen bij Kroatië aan de aftrap, maar dit keer lijken de Engelsen sterker dan drie jaar geleden.

Bij de bookmakers is Engeland, na Frankrijk, de grote favoriet voor het EK. De Engelsen hebben een jonge selectie met enkele grote namen zoals de topscorer van de Premier League Harry Kane (Tottenham Hotspur). De vraag is of de jonge ploeg op kan tegen de veteranen als Luka Modrić.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rest van de zondag spelen eerst de poulegenoten, Oostenrijk en Noord-Macedonië, tegen elkaar. Daarna neemt Nederland het om 21.00 uur op tegen Oekraïne. Maar, daarover later meer.