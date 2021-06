Humberto-kijkers over van steekpartij verdachte Promes: ‘Gooi hem uit de selectie’

Voetballer Quincy Promes, die verdacht wordt van een steekpartij, is opgenomen in de selectie van het EK. Dat was al even bekend, maar nu komt de start van het voetbaltoernooi wel erg dichtbij. Komt er vóór aanvang van het EK nog een uitspraak in de zaak? Bij Humberto schoof de advocaat van het slachtoffer aan, net als Jack van Gelder. Maar voor kijkers is het duidelijk: zij vinden dat Promes uit de selectie gegooid moet worden.

Het slachtoffer van de steekpartij is de neef van Promes. Hij zegt dat de voetballer hem heeft verwond met een mes. Volgens hem is er ook genoeg bewijs aangeleverd voor het Openbaar Ministerie om uitspraak te doen, onder meer door twee ooggetuigen. Maar wat de oorzaak van het steken was, dat is voor niemand echt duidelijk. Dat zei ook Yehudi Moszkowicz, advocaat van het slachtoffer. „Dat is een heel goede vraag. Mijn cliënt zegt: ik heb geen idee.” Op de dag zelf was er geen ruzie, of ‘beef’, in de woorden van Humberto Tan.

Advocaat bij Humberto

„Uit het niets?”, vraagt Humberto. En met diezelfde woorden bevestigt Moszkowicz het vermoeden van de presentator. „Als hij zou moeten gaan nadenken wat er eventueel zou kunnen zijn, moet hij terugdenken naar iets in het verleden.” Maar volgens de advocaat was er op het moment zelf ‘geen vuiltje aan de lucht’. „Op dat feest was geen aanleiding, maar er is nooit een aanleiding om iemand neer te steken”, vindt Moszkowicz. In eerste instantie wilde het slachtoffer ook geen aangifte doen, omdat hij trots is op zijn neef. Ze wilden het oplossen door Promes aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Uiteindelijk gaat het slachtoffer toch over tot aangifte, omdat het aangeboden bedrag te laag was. „Het gaat hem niet om geld, maar hij kan niet werken. Hij verdient zijn brood met zijn handen.” Er is namelijk zo diep gestoken, dat een pees waarmee de knie vastzit, doorgesneden is. Dus was aangifte onvermijdelijk.

Ook Jack van Gelder schoof aan bij Humberto om het te hebben over de kwestie. En dan met name over het EK, want Promes zit in de selectie. Welk effect heeft deze zaak daarop? Frank de Boer, bondscoach, selecteerde hem omdat hij ‘gelooft in zijn onschuld’. Van Gelder: „Ik ga er vanuit dat Frank de Boer hier heel goed over na heeft gedacht.” Volgens velen zal deze zaak Oranje nog ‘achtervolgen’ tijdens het EK.



Wat zou de aanleiding zijn van de steekpartij waar voetballer Quincy Promes bij betrokken zou zijn? “Dat is een heel goede vraag. Mijn cliënt zegt: ik heb geen idee", aldus Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het vermeende slachtoffer. #Humberto pic.twitter.com/4emsfkGcD7 — Humberto (@HumbertoRTL) June 9, 2021

Promes in EK-selectie

Onder kijkers is er vooral hilariteit over de uitspraak van Van Gelder, dat De Boer ‘heel goed heeft nagedacht’ over zijn selectie van Promes. „Er begint hier iemand op de bank keihard te lachen.”



Jack van Gelder: "Ik neem aan dat Frank de Boer er heel goed over heeft nagedacht." 🤣🤣🤣 #promes #humberto — De ouwe Kraaij (@KraaySr) June 9, 2021



Jack van Gelder: "Ik ga er vanuit dat Frank de Boer hier heel goed over na heeft gedacht." Hier op de bank begint er iemand keihard te lachen.#Promes #Humberto #OnsOranje — Madelon de Jong (@MadelondeJong) June 9, 2021

Maar er worden ook serieuzere uitspraken gedaan: kijkers vinden dat Promes uit de selectie gezet moet worden. Iemand stelt zelfs voor om hem „halverwege de eerste helft van het veld halen en in de boeien slaan”.



Gewoon die Promes halverwege eerste helft van het veld halen en in de boeien slaan #Humberto — Jan Schaap (@janschaap1111) June 9, 2021



Gooi #Promes die selectie nu uit, nu het nog kan! #humberto — HKteD (@hkoit) June 9, 2021

