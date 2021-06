De zomer in aantocht: na het weekend tropisch warm

Al een beetje gewend aan de warmte? Zo niet, kun je dat maar beter snel doen. Na het weekend, en dan met name meteen maandag, staan ons namelijk flink warme temperaturen te wachten.

Volgens Weer.nl kan het in het zuidoosten lokaal 30 graden worden. Vanaf 30 graden spreken we van een tropische dag, dus maandag zou zomaar de eerste lokale tropische dag van het jaar kunnen zijn.



Tropisch warm weer na het weekend

Het begint al op zondag: dan voert een wind vanuit het zuidoosten droge en warme lucht naar ons land. De zon schijnt ook nog eens volop, dus het is ook dan erg warm. In het zuiden kan het zelfs tot 28 graden worden. Maar in het noorden is het een stuk koeler: zo’n 20 graden.

Vanaf maandag slaat de hitte dan toe. In Limburg kan de tropische gradengrens van 30 worden bereikt, meldt Weer.nl. Mocht het echt zo warm worden, dan valt de eerste tropische dag van het jaar een week later dan normaal.



Kans op koeler weer en regen

Na maandag lijkt het ook meteen weer gedaan met de hitte. Maar houd daarbij wel een slag om de arm: het koelt alleen af als storingen vanaf de Atlantische Oceaan ons land bereiken. Dan is er, naast koeler weer, ook regen mogelijk. Maar als die storingen Nederland níet bereiken, blijft het tropisch warm.

Dit jaar werd het, tot nu toe, niet warmer dan 29,4 graden. Dat was op 2 juni, in Eindhoven. De eerste officiële zomerse dag van dit jaar, waarop het op het hoofdstation in De Bilt 25 graden of meer werd, was op 1 juni.

Het leek even gedaan met de droogte, maar ‘dankzij’ de vele zonuren die we de komende tijd krijgen, neemt het neerslagtekort weer snel toe. Op een zonnige dag verdampt er ongeveer 5 millimeter vocht. Over twee weken kan het tekort naar verwachting zo al opgelopen zijn richting de 90 millimeter. Momenteel bedraagt dat 40 millimeter.