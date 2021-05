Warm weer op komst, zon zo fel dat snel verbranden op de loer ligt

Dit weekend kunnen we dan eindelijk genieten warm lenteweer. Jaja: zon! Houd zonnebrand in de aanslag, want snel verbranden kan zomaar gebeuren.

Weerdienst Weeronline verwacht zonkracht 6 tot 7 en dat is fel. Onbeschermde huid kan daarbij al na 10 tot 25 minuten verbranden.

Warm weer begint op vrijdag al

Morgenmiddag is er na al die kou en regen al veel ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden en er is weinig wind. Dit maakt het heerlijk weer om buiten te zijn. Tussen 12.00 en 15.00 uur is het warm met zonkracht 6. Zonder zonnebrandcrème verbrandt een lichte huid al binnen een half uur. Weeronline voorspelt overigens ook een warme zomer:

Warm weekend met heel veel zon

Het weekend verloopt heel zonnig. Er ontstaan in de loop van de zaterdag en zondag wel stapelwolken die de zon af en toe kunnen blokkeren. Volgens het Weeronline-weermodel schijnt op beide dagen echter de zon ruim 70 procent van de tijd dat ze kan schijnen.

Op zaterdag wordt het 16 graden in het noordwesten tot lokaal 21 in Limburg en het zuidoosten van Brabant. Zondag wordt het nog iets warmer met in het zuiden, midden en oosten van het land 20-22 graden. In de kustgebieden wordt het 17-20 graden.



Zonnebrand door kans op verbranden

Zaterdagmiddag komt de zonkracht uit op 6, zondagmiddag is de zonkracht zelfs 7. Wie naar buiten gaat, dient zich goed in te smeren of de schaduw op te zoeken. Hoe snel de huid verbrandt hangt af van je huidtype. Sommige mensen kunnen al na 10 minuten verbranden bij zonkracht 7. Anderen pas na 25 minuten. Wil je meer over zonnebrand weten? De fabels en de feiten over crèmes lees je hier.

Er is echter niet alleen maar gevaar. Onder invloed van zonlicht maakt de huid vitamine D aan. Dit is onder andere goed voor de weerstand en botten. Een kwartier in de zon is vaak al voldoende. Kortom, het wordt voor heel veel mensen weer eens fijn genieten geblazen.