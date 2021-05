Droogte van afgelopen jaren voorbij, dankzij wisselvallig weer

De afgelopen zomers heeft Nederland vaak te kampen gehad met droogte en een neerslagtekort. Maar ‘dankzij’ het wisselvallige weer sinds de zomer van 2020 lijkt dat zo goed als voorbij te zijn. Op veel plekken in ons land is het grondwaterpeil namelijk weer normaal, en ook het neerslagtekort is kleiner dan gebruikelijk.

Voorlopig hoeven we ook geen ernstige droogte te verwachten: het kan dagelijks flink wat regenen. Dat meldt het weerbureau Weeronline.nl.

Neerslagtekort

Op dit moment bedraagt het neerslagtekort slechts 26 millimeter. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen Nederland rond deze tijd ongeveer 110 millimeter tekort kwam. Het neerslagtekort is het verschil tussen hoeveel water er verdampt en hoeveel regen er valt. Halverwege mei is het neerslagtekort normaal circa 40 millimeter.



Daar zijn ze weer: de #buien! 🌦️ Een gebied met buiige regen trekt ons land binnen. 🌧️ Voor deze regen uit kunnen de stapelwolken ook weer uitgroeien tot stevige buien, met in het noordoosten mogelijk zelfs een klap onweer! ⛈️ Kortom: check de Buienradar: https://t.co/2aEXxDjARO pic.twitter.com/xxEmvcwP2Y — Buienradar (@BuienRadarNL) May 15, 2021

Ernstige droogte in 2018

In 2018 hadden we te maken met ernstige droogte. Ook in 2019 en 2020 was dat zo, maar dan regionaal. Toen was de stand van het grondwater in het oosten en zuiden bijzonder laag. Maar het is het afgelopen halfjaar zo regenachtig geweest, dat het grondwater op veel plaatsen weer op niveau is.

Vooral oktober en december 2020 en januari van dit jaar verliepen kletsnat. Tot nu toe is ook mei vrij nat, zoals je misschien wel gemerkt hebt. In de eerste twee weken van deze maand viel gemiddeld over Nederland al bijna een maandsom regen. Er is zo’n 40 millimeter gevallen, tegen de gebruikelijke 56 in een gehele meimaand.



Behalve droge humor blijkt het hier in Nederland met de #droogte best mee te vallen….. #klimaatadaptatie pic.twitter.com/EoePOzOuUX — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) May 14, 2021

Regen

Van ernstige droogte is inmiddels dus geen sprake meer, dankzij de vele plensbuien. In de Achterhoek staat het grondwaterpeil op veel plaatsen zelfs hoger dan normaal. In Brabant en Limburg is de grondwaterstand ongeveer normaal voor de tijd van het jaar. Slechts op een enkele plek op de hoge zandgronden langs de grens met België, staat het grondwater lager dan gebruikelijk.

Akkers liggen er op verschillende plaatsen in het zuiden en oosten wel droog bij. Dat komt doordat de toplaag van het zand door de krachtige zon heel snel uitdroogt. Het hoeft maar een paar dagen droog te zijn om het zand weer te laten stuiven. Dieper in de bodem is de grond nog wel vochtig. Aangezien er de komende tijd regelmatig regen valt, blijft op de meeste plaatsen voldoende water beschikbaar voor de groei van planten.