Geen airco in huis? Dankzij deze tips laat je de ruimte alsnog afkoelen

Vandaag en de aankomende dagen hadden en hebben we in ons kikkerlandje te maken met flinke temperaturen. Hartstikke leuk, tenzij je geen airco hebt. Zonder airco zijn die zomerse dagen voor sommigen een hel. Wil jij niet thuiskomen in een heet appartement? Hier lees je hoe je zonder airco toch een ruimte koelt houdt.

Een airco is geen overbodige luxe, alleen betaal je soms een godsvermogen voor zo’n apparaat. Voordat je diep in de buidel tast, zijn er een aantal alternatieve koeltechnieken die je kan proberen.

Manieren om een ruimte te verkoelen zonder airco

Zo maak jij jouw woning, in tijden van hitte, weer leefbaar.

1. DIY airco

Geen airco, maar wel een ventilator in huis? Zet een aantal bevroren flessen water voor de ventilator en de koele lucht blaast door de ruimte. Zo simpel kan het afkoelen van je huis zijn.

2. Houd de ramen dicht overdag

Het is heel verleidelijk om de boel eens flink te laten doorwaaien. Toch is dit geen slim idee, door de ramen open te zetten haal je de warmte van buiten naar binnen. Het liefst doe je de ramen ’s nachts pas open als het huis echt kan afkoelen.

3. Water op een plat dak

Woon jij in een woning met een plat dak? Helaas voor jou… Woningen met een plat dak worden helaas extra heet. Geen paniek, je hoeft niet te verhuizen. Door een plas water op het platte dak te spuiten voorkom je al een heleboel hitte. Het is een flinke klus, maar het maakt wel een einde aan je slapeloze nachten.



Gehoord op het werk op op de eerste warme dag van het jaar:

"Dat kost dan een voortuin en die airco's werken weer niet." — Grom Van Tieken MP (@grom_van) June 2, 2021

Frisse lucht in plaats van een airco

4. Zet je ventilator in een raamopening

Te laat met het invriezen van flessen water? Zet je ventilator dan in een raamopening. Op deze manier voert de ventilator de warme lucht naar buiten en blaast het frisse lucht naar binnen. Zorg wel dat de ventilator op een stabiele ondergrond staat, zodat jij gerust kan slapen.

5. Bevochtig de lucht

Een droge lucht zorgt ervoor dat de hitte blijft hangen, daarom is het belangrijk de lucht vochtig te houden. Dit kan je doen met een luchtbevochtiger, maar ook door natte handdoeken voor de ramen te hangen. Geen airco meer nodig.

6. Zet elektrische apparaten uit

Probeer het gebruik van elektrische apparaten zo min mogelijk te houden. Ieder elektrisch apparaat wekt namelijk hitte op. Laat die stofzuiger, lampen, broodrooster, oven en zelfs laptop even uit.

