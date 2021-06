Femke Halsema oogst lof na College Tour: ‘Voor jou is het wel mevrouw hoer’

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, toonde zich gisteren in gesprek met Twan Huys bij College Tour krachtig, open en vol emotie. Dat zijn slechts een paar woorden die kijkers gebruiken om haar optreden in het programma te beschrijven. Ze zijn vol lof over haar.

Zo praatte de burgemeester over de scheldwoorden en beledigingen die ze vaak hoort. „Ik liep door de stad, het was in de buurt van het stadhuis, en jij fietste over een brug”, begint Huys. „Er waren twee jongens en die maakten duidelijk een onaangename opmerking. Ik zag dat je iets terug zei, en dat je doorfietste.” Halsema lacht, en zegt dat ze inderdaad een opmerking terug maakte. „Als ze hoer zeggen, zeg ik: ‘Voor jou is het wel mevrouw hoer’.” Volgens de burgemeester gebeurt dat zo nu en dan, en dat vindt ze dan ook vervelend. Wel heeft ze vaak de neiging om iets terug te zeggen, wat ze soms dus ook doet.



Gefluit en gescheld: de burgemeester van Amsterdam, Femke #Halsema, weet er alles van. "Als ze hoer zeggen, dan zeg ik: voor jou is het wel mevrouw hoer." #collegetour pic.twitter.com/PuwYLfg0zP — College Tour (@collegetour_nl) June 8, 2021

Femke Halsema bij College Tour

Huys begint ook over een opmerking van een oud-College Tour gast. Namelijk Madeleine Albrigt, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Zij zei: „Er is heel veel ruimte voor middelmatige mannen, maar er is geen ruimte voor middelmatige vrouwen.” Volgens Halsema klopt dat zeker. Maar dan is Huys benieuwd hoe veel middelmatige mannen de burgemeester heeft gezien in de Tweede Kamer. „Waarvan je dacht: ‘Hoe is het mogelijk dat jij achter die microfoon staat?’ En wie waren dat?” Halsema schiet weer in de lach, net zoals het publiek.

En zulk soort mannen is ze zeker tegengekomen: „Ik ben in de loop van mijn loopbaan vaak mannen tegengekomen, waarvan ik dacht: ‘Als je een vrouw was geweest, had je alleen koffie mogen brengen’.”



"Als je een vrouw was geweest, dan had je alleen koffie mogen brengen", heeft Femke #Halsema over veel mannelijke collega’s gedacht, die zij tijdens haar loopbaan is tegengekomen. #collegetour vanavond om 20.35 uur op NPO 2. pic.twitter.com/PgLunKJrQw — College Tour (@collegetour_nl) June 8, 2021

Veel kijkers vinden juist dit stuk goed, en ergens ook pijnlijk. Want ook Halsema zelf moet zich keer op keer bewijzen. Maar ze had ook een boodschap voor vrouwen: „Deins nooit terug voor hard werken, wees nieuwsgierig en niet voor één gat te vangen, wees onafhankelijk, houd focus en blijf je realiseren dat haat tijdelijk is.”



Halsema in #collegetour: 'Ik ben in de loop van mijn loopbaan vaak mannen tegengekomen waarvan ik dacht: als je vrouw was geweest, dan had je alleen koffie mogen brengen.' Níce. — Marijke Drogt (@MarijkeD87) June 8, 2021



"Je moet veel bewijzen als vrouw.

Deins nooit terug voor hard werken, wees nieuwsgierig, ik ben niet voor één gat te vangen, wees onafhankelijk, houd focus! en blijf je realiseren dat haat tijdelijk is" Openhartige Femke Halsema dwingt in #collegetour veel respect af. Ik ben fan pic.twitter.com/V9gyxXxPFm — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) June 8, 2021

Femke Halsema oogst lof

De uitgelichte delen hierboven zijn maar een klein deel uit het gesprek van Halsema met Huys tijdens College Tour. Ze hadden het over nog veel meer, bijvoorbeeld over de afstand tussen haar en Ajax-supporters, die haar absoluut niet lijken te mogen. Toch zegt Halsema dat ze een burgemeester is voor alle Amsterdammers, „dus ook voor de Ajax-supporters”. Volgens haar heeft het lijmen van die relatie tijd nodig.



Ik denk dat Femke Halsema het bij een aantal mensen nooit goed zal kunnen doen.

Wat ze ook doet of zegt.

En ik heb ook het idee dat ze dat zelf goed weet.

En daar lekker schijt aan heeft.

In die zin is ze misschien wel een echte Amsterdammer.#collegetour — Bart Slim (@BartSlim) June 8, 2021

Verder ging het ook over haar zoon, die in juli van 2019 gearresteerd werd. Hij zou een nepwapen bij zich hebben gehad, en zijn moeder verdedigde hem tot op het bot. Halsema’s partner is regisseur, en het nepwapen kwam van een filmset. Veel kijkers zien haar emotie als ze erover vertelt, en prijzen het feit dat ze zo opkwam voor haar zoon. „Mijn zoon zál weten dat ik hem verdedigd heb”, zei ze dan ook.



Wat een prachtige, krachtige vrouw is Femke Halsema. Bewondering voor haar kracht én kwetsbaarheid ❤️ #collegetour — Barbra Bloemink (@barbrab) June 8, 2021



Je kunt van alles vinden van Femke Halsema, maar ze staat er wel en durft kwetsbaar te zijn…eigenlijk is het net een mens!! #collegetour — Chiel (@chielgieben) June 8, 2021

