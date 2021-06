Gezondheidsraad: ‘Vaccinatie wenselijk voor kinderen vanaf 12 met medisch risico’

De Gezondheidsraad is erover uit: ook kinderen vanaf 12 jaar moeten in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Maar wel alleen als zij een medische indicatie hebben. In een advies aan het kabinet schrijft de raad dat vaccinatie van deze groep „wenselijk is”.

Alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar die elk jaar een uitnodiging krijgen voor de griepprik, zouden ook een vaccinatie tegen het coronavirus moeten halen. Ook voor kinderen met obesitas moet dat mogelijk zijn. En in uitzonderlijke gevallen mogen behandelend artsen bepalen of hun patiënt in aanmerking moet komen.

Kinderen vanaf 12 vaccinatie tegen corona

Of ook gezonde kinderen vanaf 12 een vaccinatie tegen het coronavirus moeten kunnen halen, is nog de vraag. De Gezondheidsraad hoopt daar binnen enkele weken uitspraak over te kunnen doen. In een paar Europese landen is die groep al aan de beurt. Vanaf maandag kwam iedereen vanaf 12 jaar oud in Duitsland in aanmerking voor de prik. In de Verenigde Staten en Canada zijn ze al even bezig met het inenten van die groep.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er twee belangrijke redenen om kinderen met een medische indicatie te vaccineren. Zo lopen zij een hoger risico dat ze ernstig ziek worden na besmetting met het coronavirus. Daarnaast zijn sommige kinderen door het virus „nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting”.

Als jongeren om medische redenen zelf niet gevaccineerd kunnen worden, is het volgens de Gezondheidsraad verstandig om al hun huisgenoten van 12 jaar en ouder wel te vaccineren. Die zogeheten ringvaccinatie geeft indirecte bescherming tegen het virus.

Pfizer/BioNtech

Het kabinet heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen. „We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden. Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid”, verklaart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

In eerste instantie krijgen de jongeren het vaccin van Pfizer/BioNTech. Tot nu toe is dat het enige middel dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. Maar ook Moderna wil graag goedkeuring daarvoor. Dat hebben ze aangevraagd bij het EMA.

Sommige minderjarigen in Nederland krijgen al wel het middel van Pfizer/BioNTech aangeboden. Het gaat daarbij om 16- en 17-jarigen uit de groep die het hoogste risico loopt. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met morbide obesitas, kinderen met het syndroom van Down, kinderen die op de wachtlijst staan voor een orgaan- of beenmergtransplantatie of die net zo’n ingreep hebben ondergaan, en kinderen met bloedkanker. De groep die kan worden gevaccineerd als het kabinet het advies overneemt, is veel breder.