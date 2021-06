1 op 10 studentes heeft ongewenste seks: ‘Dag later naast elkaar in de collegezaal’

Ruim duizend Nederlandssprekende hbo- en wo-studenten kregen in het onderzoek van I&O Research de vraag voorgelegd of er bij hen wel eens seksueel contact was geweest zonder hun instemming. Meestal was er dan sprake van aandringen of doorgaan zonder te checken of de ander het wel wilde. In 10 procent van de gevallen was er zelfs sprake van dwang met fysiek geweld. Ruim de helft van de slachtoffers beschouwde de ervaren seks zonder instemming niet als verkrachting. Velen vonden de gebeurtenis niet ernstig genoeg of voelden zich zelfs medeverantwoordelijk.

Wet op ongewenste seks

In de originele wet stond jarenlang vastgelegd dat verkrachting alleen als zodanig wordt beoordeeld als er sprake is van dwang, geweld of bedreiging. Maar in veel gevallen is dat net per se het geval. Vandaar dat demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus die wet sinds vorig jaar aan het verruimen is. In die nieuwe opzet moet het voor alle betrokkenen in de situatie expliciet duidelijk zijn dat van beide kanten de wil er is. Mocht dat niet het geval zijn, is de toch doorzettende strafbaar bezig.