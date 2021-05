Vanaf woensdag naar verwachting meer versoepelingen coronamaatregelen

Langer op het terras zitten, een ritje in de achtbaan en ein-de-lijk weer zweten in de sportschool. We kijken er allemaal naar uit. Het lijkt erop dat deze langgekoesterde wens halverwege de week eindelijk in vervulling kan gaan met versoepelingen van coronamaatregelen.

Vandaag rond lunchtijd besluit het demissionaire kabinet formeel of de geplande verruimingen doorgaan. Mocht dat zo zijn – wat inmiddels wel de verwachting is – dan kunnen we naast lunchen op het terras, ook ontbijten en dineren. De openingstijden voor terrassen wordt dan verruimd tot acht uur in de avond, melden ingewijden.

Meer versoepelingen coronamaatregelen

Vorige week besloot het demissionaire kabinet al dat deze versoepelingen waarschijnlijk doorgevoerd zouden worden, maar er werd een zogenoemde pauzeknop ingezet. Liggen er nog teveel coronapatiënten in het ziekenhuis, dan gaat het hele feest niet door. Nu lijkt het er toch positief uit te zien.

Zet maar vast een groot kruis in je agenda op 19 mei: vanaf dan gaan de versoepelingen van de coronamaatregelen in. Zoals gezegd zijn de terrassen langer open. Ook kunnen we naar attractieparken en dierentuinen. Buitenlocaties voor kunst en cultuur, denk aan openluchttheaters of het Openluchtmuseum, gaan ook open. Buiten mag weer in teamverband worden gesport. Een rondje zwemmen in het zwembad is weer mogelijk en wie weer aan de spieropbouw wil werken, kan dat in de sportschool doen.

Sekswerkers weer aan de slag

Dit nieuws zijn ook goed nieuws voor sekswerkers: zij mogen op 20 mei eindelijk weer aan de slag. Injuni trok deze beroepsgroep al aan de bel. Afgelopen zomer gingen ze de straat op om aandacht te vragen voor de weinige steun die ze van de overheid ontvangen. Daar kwam begin dit jaar ook nog eens een omstreden wetsvoorstel bovenop.

Tijdens de laatste persconferentie liet demissionair premier Mark Rutte weten een plan te hebben voor verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarbij meldde hij dat er een slag om de arm zou worden gehouden: alleen bij een afname van ziekenhuiscijfers gaat het uitbreiden van de vrijheden door. Die afname moet 20 procent in vergelijking met de piek eind april zijn.

Basisregels blijven van kracht

Dat er meer kan, betekent niet dat we alle teugels kunnen laten vieren. De anderhalve meter blijft nog steeds van kracht, in openbare binnenruimtes zijn mondkapjes verplicht en er wordt je dringend verzocht je handen wat vaker met zeep te wassen. Aan de basisregels moeten we ons dus nog even houden. Over de volgende fase in de versoepelingen in coronamaatregelen zal het kabinet begin juni besluiten.