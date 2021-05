Deze vrouw mag zichzelf Miss Universe noemen

Onze eigen Gronigse schone Denise Speelman mocht de titel helaas niet mee naar huis nemen. Wel is inmiddels bekend wie de allermooiste vrouw van het universum is. De Mexicaanse Andrea Meza mag zichzelf Miss Universe 2020 noemen.

Het model is de derde Mexicaanse die de titel draagt. In 2017 werd ze al gekroond tot Miss World. Nu mag ze nog een extra trofee voor haar prachtige verschijning aan haar prijzenkast toevoegen. De 26-jarige moet het zeker niet alleen van haar uiterlijk hebben: ze studeerde software engineering aan de universiteit en dat is naast modellenwerk ook haar beroep.



Miss Universe 2020

De Miss Universe-wedstrijd vond dit jaar plaats in het Hard Rock Hotel in Hollywood, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Daar kroonde Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi haar opvolger, die maar liefst 73 andere kandidaten achter zich liet. De Braziliaanse Julia Gama mag zichzelf nummer twee noemen, Janick Maceta uit Peru werd derde. Optredens tijdens de gelegenheid werden onder andere door Luis Fonsi verzorgd.



Olivia Culpo en Mario Lopez op het podium

De presentatie voor deze editie van Miss Universe was in handen van acteur Mario Lopez en Miss Universe 2012 Olivia Culpo. Vanwege de pandemie werd de wedstrijd flink uitgesteld: eigenlijk zou de nieuwe Miss Universe al in de winter van 2020 worden gekroond.

Miss Nederland: ‘Voelt heel speciaal’

De Nederlandse Denise Speelman viel in de eerste ronde van de iconische schoonheidswedstrijd af. Afgelopen zomer nam ze de titel ‘mooiste vrouw van Nederland’ in ontvangst.

Balen doet ze niet, vertelt de vrouw uit Hoogezand aan RTV Noord: „In een jaar waarin ook Nederland het zwaar heeft gehad met de pandemie voelt het heel speciaal dat ik hier namens Nederland mag staan.” Daar is Speelman naar eigen zeggen heel dankbaar voor. „Ik ben trots op waar ik vandaan kom!” Op Instagram deelt ze nog wat beelden van de verkiezing en is haar eigen moment of fame te zien.

Groningse worstelde met eetstoornis

Speelman vertelt tegen ANP dat ze worstelde met een eetstoornis en haar boodschap aan het voetlicht wilde krijgen. Het 23-jarige model wil strijden tegen het ideaalbeeld van vrouwen. „Het gaat er niet om dat je voldoet aan wat jij denkt dat het perfecte plaatje is. Natuurlijk speelt gezond eten daar een rol in. Maar het gaat er vooral om dat je mentaal goed in je vel zit. Op die manier kan je de mooiste versie van jezelf zijn.”

Dat is niet makkelijk, vult ze aan. „Maar de awareness groeit: het is belangrijk om hierover te praten en blijven praten.”