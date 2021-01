‘Wetsvoorstel duwt sekswerkers illegale circuit in’

Sekswerkers hebben het al niet gemakkelijk in deze tijden en nu ligt er ook nog een wetsvoorstel op stapel dat het allemaal nog lastiger maakt, waardoor ze straks gedwongen zijn alles in het geniep te doen.

Een wetsvoorstel dat een verplichte registratie en vergunning behelst voor mensen ‘in het vak’, duwt een grote groep van deze mensen het illegale circuit in, stelt belangenorganisatie Soa Aids Nederland. Als ze niet voldoen aan de voorgestelde regels zijn ze strafbaar.

Sekswerkers

„Dit zorgt ervoor dat zij niet langer toegang hebben tot goede (soa-)zorg en hulpverlening. Ook kunnen ze niet naar de politie als zij slachtoffer worden van dwang, geweld of uitbuiting”, aldus de organisatie. „Elke vorm van criminalisering van sekswerkers, van klanten of van dienstverleners pakt slecht uit voor de gezondheid, veiligheid en rechten van sekswerkers”, vervolgt Soa Aids.

De organisatie verbaast zich erover dat het demissionaire kabinet het Wetsvoorstel Regulering Sekswerk (WRS) gisteren heeft ingediend. „Ondanks aanhoudende kritiek van sekswerkers, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en tal van maatschappelijke organisaties”.

Het is overigens niet de eerste keer dat het kabinet er zo mee bezig is:



Het kabinet wil de minimum leeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 verhogen om mensenhandel tegen te gaan. Dit voorstel: 🎯 Is niet doelmatig; mensenhandel ís al illegaal

🔐 Werkt averechts; gedwongen sekswerkers <21 melden zich minder snel

Vergunning

Om een vergunning te krijgen, moet een ambtenaar eerst bepalen of iemand ‘zelfredzaam’ genoeg is om sekswerk te doen. De legale leeftijd wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. „In de praktijk betekent dit dat veel sekswerkers zich niet kunnen registreren. Ze zijn bijvoorbeeld te jong, zijn volgens ambtenaren niet ‘zelfredzaam’ genoeg, hebben niet de juiste papieren, hechten om allerlei redenen aan hun privacy of vertrouwen niet hoe de overheid met hun persoonlijke gegevens omgaat”, stelt de belangenorganisatie.

Elke sekswerker die niet geregistreerd of in bezit van vergunning is, riskeert een boete van meer dan 20.000 euro.

