Sekswerkers willen aan het werk, met eigen hygiëneprotocol

Sekswerkers in Nederland vinden dat zij veel sneller – maandag al – aan de slag kunnen dan de nu door het kabinet bedachte datum 1 september.

Vervang bedlinnen na iedere klant. Desinfecteer ook de objecten en oppervlakken waarover zwaar geademd wordt. Sekswerkers en klanten vermijden elkaars ‘vochtige ademzone’ door werkzaamheden daarop aan te passen. Sekswerkers douchen of wassen zich voor en na iedere afspraak. Sekswerkers werken een-op-een of met een koppel dat een huishouden deelt.

Dat staat in het protocol dat verschillende organisaties van sekswerkers vandaag in Den Haag presenteerden om corona-veilig weer aan het werk te kunnen. „We zijn hier met zijn allen”, aldus een woordvoerster. De sekswerkers willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil.

Protocol sekswerkers als bij andere contactberoepen

Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, baseerde het protocol grotendeels op bestaande protocollen van andere contactberoepen, die een maand geleden weer begonnen met werken, zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten.

Sekswerkers stuurden in mei een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Ze voelen zich uitgesloten van coronahulp. Volgens een woordvoerster van de organisatie Proud dreigden er op het moment van de persconferentie over het protocol sekswerkers in Amsterdam uit hun huis te worden gezet, omdat ze al drie maanden de huur niet hebben kunnen voldoen. Ook kunnen sekswerkers soms alleen nog maar brood eten, omdat er geen geld is voor warm eten.

Minder geslachtsziekten dan gemiddeld

Sekswerkers gaan heel streng om met hun gezondheid en met hygiëne, zo werd benadrukt. Ze hebben minder geslachtsziekten dan gemiddeld, werd gesteld. Dat ze niet aan het werk mogen, is naar hun zeggen het gevolg van willekeur.

Sekswerkster Moira Mona heeft zelf nog wel middelen, vertelde ze in Den Haag, maar heeft collega’s soms huilend aan de telefoon. Voor hen komt ze op. „Eentje kan haar studie niet meer betalen, ze was bijna suïcidaal.”

Daarbij zijn er nog andere gevaren, zegt ze: als er uit nood toch gewerkt wordt, is het illegaal. „We kunnen bij bedreiging niet de politie bellen.” Ook zijn er klanten die misbruik willen maken door korting te vragen of handelingen die de sekswerker in kwestie eigenlijk niet wil verrichten. „Ze denken: ze hebben geld nodig.”

‘Beboet als ik doorwerk, honger als ik niks doe’

In de rosse buurt in Den Haag voeren sekswerkers actie voor versoepeling van de coronamaatregelen. Onder het motto Sekswerkers hebben recht op gelijke behandeling en ondersteuning tijdens de crisis, vragen ze aandacht voor het feit dat ze van het kabinet al maanden niet mogen werken uit angst voor verdere verspreiding van het virus.

Nederland telt twaalf steden met raamprostitutie. Naast Den Haag zijn vooral Leeuwarden, Alkmaar, Groningen en De Wallen in Amsterdam bekend. ‘Normaal sta ik hier, nu sta ik bij de voedselbank’, valt te lezen op een van de affiches in de Doubletstraat. Samen met de Haagse Geleenstraat vormt het een bekende rosse buurt dicht bij Station Den Haag HS.

Ook andere affiches vragen nadrukkelijk de aandacht van het op deze ochtend nog wat schaarse publiek, zoals ‘Rutte III jaagt ons de dood in’ en ‘Beboet als ik doorwerk, honger als ik niks doe’. ‘Mijn protocol is veiliger dan jouw sociale leven’ staat op weer een andere poster.

Of het kabinet en gezondheidsinstituut RIVM gevoelig zijn voor deze argumenten moet blijken. Eerder kwam het kabinet sauna’s en sportscholen tegemoet door ze toestemming te geven per 1 juli open te gaan, twee maanden eerder dan was voorzien.

