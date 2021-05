Rutte: Groot pakket versoepelingen op 19 mei, maar hij heeft een pauzeknop

Nederland staat op woensdag 19 mei een groot pakket aan versoepelingen van de coronamaatregelen te wachten. Mark Rutte heeft wel een ‘maar’. Blijft het deze week te druk met coronapatiënten in de ziekenhuizen, dan drukken hij en zijn kabinetsgenoten maandag toch nog op de pauzeknop. „Het kan echter een mooie zomer worden.”

„Sinds enkele weken kunnen we weer een paar uur per dag naar het terras en zonder afspraak naar een winkel”, opende demissionair premier Mark Rutte vanavond de zoveelste persconferentie over coronamaatregelen. „Dat was een eerste stap terug naar het normale leven. Een begin van opluchting, maar wel heel voorzichtig.”

Compliment Rutte voor naleven coronamaatregelen

„Horeca en winkeliers doen goed hun best om alles veilig te organiseren”, zegt Rutte. „Klanten proberen zich aan de coronamaatregelen te houden en dat verdient een compliment.” De premier ziet net zo goed dat veel Nederlanders zich van de maatregelen geen bal aantrekken, maar dat zei hij op een vriendelijke manier. „We zien dat bij mooi weer gretig gebruik wordt gemaakt van allerlei mogelijkheden om eropuit te gaan. Het is dan moeilijk om anderhalve meter afstand te houden en wordt het te druk, bijvoorbeeld in de winkelstraten. Daar moeten we op letten. Winkel altijd in je eentje of kom wat later terug als het te druk is.”

Klusters van besmettingen na Koningsdag

Wat Rutte ook ziet: „Veel mensen maken zich meer zorgen om het virus en zien versoepelingen nog niet zitten. Ze zijn bijvoorbeeld geschrokken van de drukte op Koningsdag. En terecht. Alleen in Amsterdam al zijn door Koningsdag zeventien klusters van besmettingen gevonden. Van tientallen mensen tegelijk, die ook thuis weer mensen besmetten.”

Rutte ziet enerzijds het verlangen naar versoepelingen van de coronamaatregelen, anderzijds de zorgen om het virus.

„Het is een dilemma waar we als kabinet mee om moeten gaan. We zouden niets liever dan veel ruimte geven, maar vlak voor de finish willen we geen fouten maken. Ik noemde dat eerder een balanceer-act en dat blijft nog wel even zo.”

Toch groot pakket aan versoepelingen, denkt Rutte

Ondanks het dilemma gaat Nederland volgende week woensdag veel verder ‘open’ dan nu het geval is. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet dat te doen als de daling van de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen 20 procent is. Rutte: „Dat bereiken we mogelijk ergens deze week al.” De premier, die ondanks de coronadrukte gisteravond ook nog zijn visie op de politiek van de toekomst gaf in Nieuwsuur, wil stap twee van de versoepelingen daarom op 19 mei nemen.

Zijn voorbehoud: „Alleen als die verwachting van 20 procent uitkomt. Mocht het onverhoopt tegenvallen, dan drukken we maandag alsnog op de pauzeknop. Gaan we in de richting van een daling van 20 procent, maar zijn we er nog net niet? Dan durven we het aan.”



Versoepelingen coronamaatregelen op een rij

• 1. contactberoepen

Als laatste groep van de contactberoepen mogen sekswerkers de deuren openen.

• 2. Terrassen

Een verdere versoepeling van de buitenterrassen: ze mogen open van 6.00 tot 20.00 uur. Dit geldt ook voor terrassen van sportkantines. Bijbehorende maatregelen blijven gelden, zoals maximaal vijftig mensen per terras. Rutte: „Dus ook weer koffie met appeltaart en ’s avonds misschien een daghap of een diner.” De horeca binnen bezoeken gaat nog niet in, dat volgt bij stap drie.

• 3. Sporten

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen in groepen sporten, met maximaal dertig mensen tegelijk. „Geen wedstrijden, geen publiek en kleedkamers en douches blijven gesloten.” Binnensportlocaties gaan open. Daar mag je alleen individueel of in duo’s op anderhalve meter afstand sporten. Rutte: „Ook baantjes trekken in het zwembad kan weer.”

• 4. Culturele instellingen

Veel gaat open, zoals openluchttheater’s, openluchtmusea en openluchtmonumenten. Dit onder voorwaarden van aantallen mensen en reservingeren. Muziek- en dansscholen kunnen weer aan de slag, maar groepslessen mogen niet worden gegeven (maximaal twee mensen boven de 12 jaar tegelijk als je geen huishouden vormt).

• 5. Buitenrecreatie

Attractieparken, dierentuinen, midgetgolfbanen etcetera gaan open voor één gast per 10 vierkante meter. Je moet vooraf reserveren (maximaal twee mensen boven de 12 jaar tegelijk als je geen huishouden vormt). Binnenlocaties blijven er nog gesloten. „Dat betekent”, legt Rutte uit, „in de Efteling wel in de Python, maar niet in Droomvlucht.” PVV-er Geert Wilders vindt daar het zijn van.



Nog eens goed kijken naar voortgezet onderwijs

Het kabinet gaat verdere versoepelingen voor het voortgezet onderwijs nog eens goed onder de loep nemen, belooft Mark Rutte. „Van allerlei kanten wordt gepleit om de anderhalve meter los te laten en de leerlingen tot de zomer weer elke dag naar school te laten gaan. Wat zou dat mooi zijn en ook goed zijn. We gaan er nog eens heel goed naar kijken, aan het OMT opnieuw advies vragen en uiterlijk 25 mei de knoop doorhakken.”

„We zijn goed op weg naar een mooie zomer, maar onder voorbehoud”, sloot Rutte zijn aandeel van de persconferentie af. „Als iedereen zich aan de basisregels houdt, dan voorspel ik u dat er in de zomer weer veel kan.” Dat ‘iedereen’ kan de premier vergeten, zo werd het afgelopen jaar wel duidelijk. Maar mogelijk wordt de volgende stap op 1 juni toch aangekondigd. Dan is de volgende persconferentie over de coronamaatregelen.

Uitwerkingen en details van de versoepelingen vind je hier op de website van de Rijksoverheid.