Sekswerkers aan de slag, maar ook weer uit protest de straat op

Sekswerkers zijn sinds gisteren weer aan het werk maar daarmee is de overheid nog niet van hen af, zo meldden zij vanmorgen. Morgen leggen zij het werk even neer en gaan de sekswerkers van 16.00 tot 18.00 uur in Den Haag alsnog de straat op voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.

De sekwerkers vrezen namelijk nog steeds voor de toekomst van collega’s in zware financiële nood en voor het coronavirus. „Ik heb collega’s die vier maanden huurachterstand hebben, daar moet direct een oplossing voor komen. De schade is enorm, in sommige gevallen zelfs onomkeerbaar,” zegt sekswerker en mede-organisator van het protest Moira Mona. „Wanneer er een tweede coronagolf komt, zorgt de overheid dan wel voor ons of worden we opnieuw uitgesloten van steun? En in hoeverre zal de Wet Regulering Sekswerk die nu bij de Raad van State ligt, onze positie nog verder verslechteren?” Mona begon haar dag vanmorgen overigens nogal ‘wazig’:

Nou ik doe me toch iets sufs net!

Zit ik op de fiets en denk ik: goh… De weg is wel een beetje wazig? Zal wel erg oververmoeid zijn? Ben ik mijn bril vergeten… — Moira Mona 🌈 (@Moira_Mona) July 2, 2020

Sekswerkers kregen geen coronasteun

Veel sekswerkers konden tijdens het werkverbod geen aanspraak maken op coronasteun, dit omdat zij van de overheid via de opting-in regeling moeten werken en zijn dan dus geen ZZP’er noch werknemer. Ondanks dat zij wel BTW afdragen, inkomstenbelasting en sociale premies betalen kregen zij geen financiële ondersteuning, meldt Mona. „Toen alle andere contactberoepen op 11 mei weer aan het werk mochten bleef het doen van sekswerk strafbaar.” De overheid kondigde tijdens de persconferentie van 24 juni aan dat sekswerkers toch twee maanden eerder dan verwacht weer aan werk mochten. Om aan de slag te kunnen, hadden zij al een gezamenlijk protocol opgesteld om hun beroep veilig te kunnen uitvoeren.

Picnic als protest

Tijdens de demonstratie, die morgen de vorm krijgt van een soort picnic waar informatie op het menu staat, kunnen Kamerleden, ambtenaren en anderen geïnteresseerden al hun sekswerkgerelateerde vragen komen stellen. Voor een aantal onderwerpen zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn. Moira Mona: „Het zomerreces is natuurlijk al begonnen, dus daarom lijkt deze relaxte setting ons uitermate geschikt om mensen nog aan het denken te zetten. Aangezien wij de komende maanden nu heel hard moeten werken om een inhaalslag te maken, lijkt me het ook niet meer dan fair dat politici en beleidsmakers wat huiswerk meekrijgen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.