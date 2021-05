Versoepelingen coronamaatregelen gaan door: wat mag er woensdag weer?

Mark Rutte blijft van de pauzeknop af. De vorige week aangekondige ‘mogelijke’ versoepelingen van de coronamaatregelen gaan woensdag door. Dat betekent voor Nederland stap 2 richting een samenleving zonder allerlei beperkingen door het heersende coronavirus.

De coronacijfers (in de ziekenhuizen) zijn genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan. Die waren vorige week onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een „noodrem” worden getrokken.

Meer mogelijk door versoepelingen coronamaatregelen

Dat is niet nodig gebleken, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vandaag na coronaoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. Vanmorgen zag het er al naar uit dat de lichten als het om versoepelingen gaat op groen worden gezet. In de persconferentie van vorige week dinsdag sprak demissionair premier Mark Rutte niet over een noodrem, maar over een pauzeknop.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat ga jij deze week als eerste doen? Ik met mijn zoontjes naar de bieb! #versoepelingen — Eline Levering (@kunstindekijker) May 17, 2021

Sportscholen weer open

Met de tweede ronde versoepelingen wordt vooral buiten meer mogelijk. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. Sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Verder worden de terrastijden verruimd. Horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 6.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat leuk dat we vanaf woensdag ook om zes uur 's morgens op het terras kunnen gaan zitten ! Een goed begin van de dag 😉. https://t.co/LoOv6KDIAt#corona #versoepelingen #mindset #lifecoach pic.twitter.com/YfujTx8Qk0 — Debora Hesseling | Mindset Changer (@_MindsetChanger) May 17, 2021

Wanneer versoepelingen deel 3?

Volgens De Jonge laten de ziekenhuiscijfers een goede daling zien. Er is een daling van 30 procent ten opzichte van de piek, zei hij. De volgende stap in de versoepelingen zal naar het zich laat aanzien over drie weken plaatsvinden. Dan moet de daling van de ziekenhuiscijfers wel in dit tempo doorgaan. En als het versoepelen sneller kan, dan zullen we het sneller doen, aldus de minister. Dat is „zeker denkbaar”.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgende week valt er een besluit over het volledig openstellen van het voortgezet onderwijs. De volgende persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge staat met potlood in de agenda’s geschreven voor dinsdag 1 juni.

Informatie over de coronamaatregelen die vanaf woensdag gelden (en niet meer gelden) vind je op de coronawebsite van de Rijksoverheid.