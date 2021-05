Nachtelijk volksfeest in Deventer, rellen in Doetinchem na mislopen promotie

Afgelopen nacht was het flink onrustig in Deventer, nadat de Go Ahead Eagles promoveerden naar de eredivisie. Er ontstond een heus volksfeest. En in het centrum van Doetinchem was het ook onrustig, maar dan vanwege rellen. De Graafschap liep de promotie namelijk mis. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid (ME) daar ingrijpen.

Om de promotie te vieren, verzamelden duizenden fans van de Go Ahead Eagles zich op de Brink in Deventer. Zij riepen allerlei leuzen, zongen, en zwaaiden met vlaggen. Daarnaast waren ze aan het dansen, klonk er luide muziek en staken ze vuurwerk af. Wat ze niet deden, is de coronamaatregelen naleven.



Politie bij volksfeest in Deventer

De politie was tijdens het volksfeest voor de Go Ahead Eagles in Deventer aanwezig met meerdere voertuigen, waaronder gepantserde politiebusjes. Gisteren, voor de wedstrijd, liet de gemeente al weten dat ze niet zou optreden tegen feestende supporters, als de club inderdaad promoveerde. De redenering is dat een grote groep uitzinnige fans zich niet laat sturen. Er werd al verwacht dat er een feestje kon ontstaan in de binnenstad.

De gemeente blijft bij dat standpunt, zei een woordvoerder gisteravond. Volgens hem is besloten de menigte het feestje uit te laten vieren zonder dat er ingegrepen wordt. Volgens de zegsman is het niet goed dat zoveel mensen bij elkaar zijn en had iedereen eigenlijk thuis moeten blijven. Wel probeerde de politie ervoor te zorgen dat het feest qua locatie beperkt blijft tot de Brink, zei hij.



BRINK, Deventer, 22.00 gisteren!

Je zult er maar wonen…

Ramen dicht aërosolen met alcohol dansen rond! Halve zolen ook!

Go Ahead Eagles promoveert…. pic.twitter.com/ahpC7bbnwi — Johan de Gouberville (@Johangdg) May 13, 2021

Burgemeester feliciteert Go Ahead Eagles

De burgemeester van Deventer, Ron König, feliciteerde de club en de fans terwijl de massa op de been was. „Iedereen met een rood geel hart gefeliciteerd met de prachtige uitkomst van deze spannende avond. Go Ahead Eagles terug in de Eredivisie!”, aldus de burgervader op Twitter.

Eerder op de avond volgden de fans in spanning de wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport, een wedstrijd die eindigde in 0-0.

Doordat De Graafschap niet wist te winnen in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. De club won eerder op de avond van Excelsior met 1-0.



We worden vanuit Deventer wapperend met een #HelmondSport shirt toegezongen! 🔴⚫️ https://t.co/Vbt4LSQ7UE — SupVer Helmond Sport (@SVHS1) May 13, 2021

Rellen in Doetinchem

In Doetinchem, waar de teleurgestelde fans van De Graafschap waren, braken rellen uit. Het was enige tijd erg onrustig bij stadion de Vijverberg. Fans gooiden met zwaar knalvuurwerk en richtten vernielingen aan. De ME trad daar op.

Tijdens het duel verzamelden een paar honderd fans van De Graafschap zich al achter een van de tribunes. Van buiten het stadion probeerden zij de ploeg tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport aan te moedigen met gezang en vuurwerk. Zelf keken ze het duel op hun telefoons, en leefden daarbij niet de coronamaatregelen na.

„Het is enorm teleurstellend dat fans ondanks herhaalde oproepen om weg te blijven, toch naar het stadion zijn gekomen. Dat heeft na afloop tot ongeregeldheden geleid”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Hij zegt nog geen zicht te hebben op wat er precies is gebeurd en verwacht daar in de loop van de dag meer duidelijkheid over te kunnen geven.