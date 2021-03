Exitpoll verkiezingen: VVD wint weer dik, mogelijk vier nieuwe partijen

De exitpoll van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is dáár. De VVD wint naar verwachting ruim en voor de vierde keer achter elkaar. Maar oh, wat is de strijd om de tweede plaats tussen PVV, D66 en CDA spannend.

De exitpoll van Ipsos wordt gehouden onder 50.000 kiezers. Er is soms een marge met de werkelijke uitslag. Ipsos houdt deze keer een onzekerheidsmarge van twee zetels aan.

VVD wint verkiezingen in exitpoll voor de vierde keer

De VVD van demissionair premier Mark Rutte is de grote winnaar van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De regeringspartij komt uit op 35 zetels (+2). D66 met leider Sigrid Kaag is met 27 zetels de nummer twee (+8). De partij passeert daarmee PVV, de vorige keer op plek twee achter de VVD, en ook het CDA.

Het CDA onder leiding van Wopke Hoekstra verliest 5 zetels en komt op 14. De ChristenUnie levert 1 plek in en komt op 4 zetels. Daarmee zou de huidige regeringscoalitie op een meerderheid van 80 zetels komen. Op sociale media klinken al maanden geluiden dat Mark Rutte een genadeklap kon verwachten. Dit vanwege zijn coronabeleid, dat veel mensen boos maakte. Het is alleen bij een geluid op sociale media gebleven. De stembussen zullen een heel ander beeld laten zien: winst voor Rutte.

PVV kleiner, klappen voor links

De PVV verliest terrein. De partij van Geert Wilders levert 3 zetels in en komt op 17. Forum voor Democratie wint 5 zetels en komt uit op 7 in deze peiling. Thierry Baudet van Forum was de enige lijsttrekker die met een campagne het land in ging. Dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Bovendien heeft hij veel aanhangers onder mensen die willen dat alle coronamaatregelen per direct verdwijnen. Baudet moet na de verkiezingen nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie afwachten. Hij heeft een aangifte wegens het ronselen van stemmen aan zijn broek.

De linkse partijen krijgen harde klappen. Zowel GroenLinks als de SP heeft nu nog 14 Kamerzetels, beide partijen leveren er daar 6 van in. De PvdA heeft daar onder leiding van Lilianne Ploumen niet van kunnen profiteren. Zij blijft steken op 9 zetels, net zoveel als bij de historisch slechte verkiezingsuitslag in 2017. De Partij voor de Dieren wint wel 1 zetel en komt op 6.

Vier nieuwe partijen lijken de Tweede Kamer te betreden. Voor het jonge Volt, dat vol inzet op Europees beleid, schiet uit de startblokken. Het gaat qua nieuwe partijen om Volt (4), JA21 (3), BoerBurgerBeweging (1) en BIJ1 (1).

Voorlopige uitslag voor de Tweede Kamer in totaal

Het aantal zetels dat de verschillende politieke partijen behalen, op basis van de grote peiling (tussen haakjes staat winst of verlies tijdens deze verkiezingen).

VVD: 35 (+2)

PVV: 17 (-3)

CDA: 14 (-5)

D66: 27 (+8)

GroenLinks: 8 (-6)

SP: 8 (-6)

PvdA: 9 (0)

ChristenUnie: 4 (-1)

Partij voor de Dieren: 6 (+1)

50PLUS: 1 (-3)

SGP: 3 (gelijk)

DENK: 2 (-1)

FVD: 7 (+5)

Volt: 4 (+4)

JA21: 3 (+3)

BoerBurgerBeweging: 1 (+1)

BIJ1: 1 (+1)

Opkomst bij de verkiezingen

De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is 81 procent. Dat blijkt uit de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS na het sluiten van de stembureaus. De opkomst bij de stembusgang vier jaar geleden was 81,9 procent. Corona lijkt dus qua opkomst geen invloed op de verkiezingen voor de Tweede Kamer te hebben gehad.