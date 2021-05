Sylvana Simons onthult waarom ze corona-debat vroegtijdig verliet

Gisteren, tijdens het corona-debat in de Tweede Kamer, wist BIJ1-leider Sylvana Simons demissionair premier Mark Rutte aardig in een hoekje te drijven met haar kritische vragen. Op social media wordt een filmpje van haar inbreng in het debat vaak gedeeld, en ze ontvangt daar veel lof voor. Maar ze verliet het debat wel eerder dan de anderen, en nu onthult ze waarom.

De politica heeft namelijk al drie jaar last van chronische pijn. Dat wordt soms zo ondraaglijk, dat ze rust moet nemen. Op Twitter plaatst ze een uitleg: „Het valt sommigen misschien op dat ik eerder het corona-debat heb verlaten. De reden is dat ik al zeker 3 jaar met chronische pijn leef, naar we nu denken: reuma. Artrose.”

Simons zegt dat ze nog geen ‘afdoende medicatie’ heeft voor haar pijn. „Dus naarmate de dag vordert, wordt het af en toe ondraaglijk. Daarom draag ik soms een brace of sling. Vandaag zat de pijn vooral in m’n knieën en voeten en daar heb ik dus geen hulpmiddel voor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het valt sommigen misschien op dat ik eerder het Corona debat heb verlaten. De reden is dat ik al zeker 3 jaar met chronische pijn leef, naar we nu denken: reuma. Artrose. Ik heb echter nog geen afdoende medicatie dus naarmate de dag vordert wordt het af en toe ondraaglijk. 1/ — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 12, 2021

BIJ1 als eenpersoonsfractie

Wel benadrukt Simons dat zij de pijn haar werk niet wil laten beïnvloeden. „Ik heb er ontzettend lang over gedubd om dit publiekelijk te delen. Eerlijk gezegd was ik bang dat het de indruk zou wekken dat ik geen goede partijleider kan zijn. Geconditioneerde gedachte over ziekte. Maar ik ben trots op wat ik de afgelopen jaren heb bereikt, ondanks de immer aanwezige pijn, zonder goede medicatie.”

Tijdens de meest recente verkiezingen veroverde BIJ1 één zetel in de Tweede Kamer. Dat betekent dat Simons er in de Kamer ‘alleen’ voor staat. „Ik zal als eenpersoonsfractie sowieso keuzes moeten maken in wat mijn lichaam aankan en soms is dat een regelmatig terugkerend debat vroegtijdig verlaten. Helaas”, schrijft ze dan ook. Maar ze benadrukt dat er een ‘geweldig’ team achter haar staat, die haar ondersteunen waar nodig. „Ik hoop oprecht dat dit het (soms pas verworven) vertrouwen in BIJ1 niet schaadt. Ik ben niet in mijn eentje en heb een GEWELDIG team om mij heen. Samen zijn we meer dan klaar om ons ideaal van een gelijkwaardige samenleving te vertalen naar concrete politiek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben niet in mijn eentje @PolitiekBIJ1 en heb een GEWELDIG team om mij heen. 🔥🔥🔥 Samen zijn we meer dan klaar om ons ideaal van een gelijkwaardige samenleving te vertalen naar concrete politiek. 6/ — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 12, 2021

Simons tijdens coronadebat

Eerder op de avond, tijdens het debat, vroeg demissionair premier Mark Rutte Simons of zij wat concrete voorstellen kon geven, om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En die had Simons achter de hand. Een filmpje van haar inbreng in het debat, waar ze Rutte wijst op het brede scala aan dingen die hij kan doen, werd gisteravond massaal gedeeld op social media.

Zo stelde de BIJ1-politica voor dat het kabinet de rapporten van de Ombudsman voortaan leest en serieus neemt. Ook suggereert zij dat een constitutioneel hof voortaan wetten kan toetsen, voordat ze worden aangenomen. Ze vertelde namelijk dat ze gesproken had met slechts ‘een heel klein deel’ van de toeslagenouders, en dat ze er emotioneel van werd. „Ik heb zitten huilen in die zaal” vertelt ze. „Ik kan, met heel mijn hart, niet bevatten wat deze ouders is aangedaan.” Daarom zei ze dan ook: „Het liberale wanbeleid, gevoerd onder uw leiding, meneer Rutte, kan het daglicht niet verdragen.”

Op social media krijgt ze veel lof voor haar optreden tijdens het debat. Zo vindt iemand dat Simons „met haar enkele zetel soms al meer impact heeft dan alle linkse partijen bij elkaar”.



Simons heeft met haar enkele zetel soms al meer impact dan alle linkse partijen bij elkaar in deze informatie fase, want wat laten die het liggen zeg. https://t.co/zHGrccXrds — Enis Odaci (@EnisOdaci) May 12, 2021

Simons heeft met haar enkele zetel soms al meer impact dan alle linkse partijen bij elkaar in deze informatie fase, want wat laten die het liggen zeg. https://t.co/zHGrccXrds — Enis Odaci (@EnisOdaci) May 12, 2021

Wil je het Kamerdebat over corona terugkijken? Dat kan hier.