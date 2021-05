Thierry Baudet had ‘griep of coronagriep, wat maakt het uit’

Forum-man Thierry Baudet schitterde de afgelopen dagen door afwezigheid in Den Haag. Hij bleek ziek te zijn en lag met griepverschijnselen op bed. „Het kan de coronagriep zijn geweest, of een andere griep”, zegt Baudet vandaag.

De politicus verscheen vandaag weer op het Binnenhof. Voor de camera van RTL Nieuws vertelt hij dat hij wellicht corona had. Hij lag met griepverschijnselen op bed. Maar de Forum-leider liet zich niet testen op het coronavirus. „Ik heb met griepverschijnselen op bed gelegen. Koortsig, grieperig en daarna was ik weer kiplekker. Griep of coronagriep wat maakt het uit”, vertelt Baudet.



Het kartel draait door. Schandalig dat een "beschuldiging" van de coronagriep wordt gebruikt om Kamerleden monddood of verdacht te maken. Bij #FVD geldt vanzelfsprekend: iedereen die zich ziek voelt, blijft thuis. Tegen de lockdown, vóór eigen verantwoordelijkheid. #Baudet #debat — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 12, 2021

Baudet bevestigt besmette fractieleden

Baudet was de afgelopen weken afwezig op het Binnenhof. De geruchten gonsden al dat hij corona zou hebben. 21 april was hij niet aanwezig bij een gesprek met informateur Tjeenk Willink. Hij liet dit gesprek telefonisch doorgaan. Daarna mistte hij ook een paar dagen in de Tweede Kamer.



Wanneer het interview met @thierrybaudet erop zit pic.twitter.com/NjyFErH6i3 — Sam Hagens (@SamHvNL) May 12, 2021

Vandaag meldde Baudet zich weer beter in Den Haag. „Ik ben een paar dagen ziek geweest, daarna was ik weer boven Jan.” De politicus bevestigt dat medewerkers van zijn fractie positief getest zijn op het coronavirus. Daarover vertelde hij vandaag in de Tweede Kamer: „We hebben geen enkel bericht dat mensen hier grieperig waren, binnen in het gebouw.”



Wat een onzin in de Tweede Kamer! Leden van de Kamer waren bang dat Baudet corona had. Hahaha “Geen corona, ik voel me kiplekker” zegt Baudet. En weer door! #formatiedebat — robertpijkeren (@robertpijkeren) May 12, 2021

Coronavirus door wijnproeverij?

The Post Online publiceerde afgelopen week een bericht waarin stond dat de FvD-fractie half april een nachtelijke wijnproeverij hield. Daarna werden meerdere aanwezigen ziek schreven zij. „Er zijn wel eens eerder mensen van ons grieperig geweest, dat hoort bij het leven toch?”, zegt Baudet. Het was volgens hem „een hele gezellige avond.”

Eerder riep Kamervoorzitter Vera Bergkamp Baudet tijdens een debat tot de orde. Volgens haar klonk het geluid dat Baudet corona had. Ze vroeg naar verklaring van de politicus. „Naar mijn weten heb ik geen corona en ik voel me kiplekker”, reageerde Baudet.