Ja, Joost en Annabel gaan ervoor met JA21: ‘We passen in gat VVD en PVV’

De laatste weken rommelde het nergens zo hard als binnen Forum voor Democratie. Twee kopstukken verlieten de partij en komen nu samen terug met JA21. En die cijfers en letters staan voor meerdere betekenissen. Voor het Juiste Antwoord bijvoorbeeld, zo schrijven ze op hun nieuwe website.



Joost Eerdmans en Annabel Nanninga richten de nieuwe partij JA21 op en doen daarmee mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Dat hebben de twee politici, die onlangs opstapten bij Forum voor Democratie, bekendgemaakt op Twitter. Ze kozen beider voorletters en het nieuwe jaar als ‘partij-initialen’. „Met Thierry erbij was het TJA21″, merkt een Twitteraar op.



Met Thierry erbij was het TJA21? — Marco van den Boomgaard (@boomgaard_marco) December 18, 2020

FVW-wrok JA21

„Het werk is nog niet af”, zeggen Eerdmans, wiens zevende politieke partij dit inmiddels is, en Nanninga. „Nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts.” Een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst zijn er nog niet, die volgen later. Wel een website, die vanmorgen even niet bereikbaar was. „Ja excuses, de animo is groot. Later vandaag nog eens proberen?” reageert Annabel Nanninga. Er wordt met FVD-wrok gereageerd. „Nee bedankt, backstabber.”



Interne ruzie

Nanninga zat tot voor kort voor FVD in de Eerste Kamer en Eerdmans stond hoog op de oorspronkelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Maar zij hielden het voor gezien na een felle interne ruzie. Met veel andere prominenten vonden zijn dat partijleider Thierry Baudet veel te slap optrad tegen uitingen van antisemitisme en nazisympathieën bij de jongerenbeweging van FVD.

„We gaan door”, twittert Nanninga, die eerder al had laten weten de oprichting van een nieuwe partij serieus te overwegen. Eerdmans voegt daar aan toe dat zij de afgelopen weken veel verzoeken hebben gekregen om „een daadkrachtige rechtse no-nonsense partij op te richten”.

Reacties

Andere opgestapte FVD’ers reageren opgetogen. „Geweldig nieuws voor alle verweesde kiezers op rechts”, zegt Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij. Ze zijn niet de enigen, getuige sommige gif’jes.



Maar er zijn ook andere geluiden. „Letter cijfer combinaties zijn niet succesvol”, valt het meerdere Twitteraars op, waarna een rijtje volgt, met Covid-19 als meest opvallende. Ook wordt het nieuwe politieke duo vergeleken met een band uit de jaren zeventig. „Joost en Annabel zetten de eerste letters van hun voornamen in de nieuwe naam JA21, de laatste die dat ook bedachten waren ABBA begin jaren ’70.” En anderen hebben slechts een paar letters nodig om hun mening te geven. „JA21? Pffffff.” En: „JA21 wordt NEENOOIT!”



D66

AZ67

DORDRECHT90

NU91

COVID19

JA21 Letter cijfer combinaties zijn niet succesvol. — Arnest Mostert (@DeLaMoutarde) December 18, 2020



Joost en Annabel zetten de eerste letters van hun voornamen in de nieuwe naam #JA21, de laatste die dat ook bedachten waren ABBA begin jaren '70 — Erik Baijards (@ErikBaijards) December 18, 2020



Ja21 ? Pfffff verschrikkelijk ! — bastiaan zuidhof (@Deafbas) December 18, 2020

Politicoloog Tom Louwers deelt hoe JA21 eigenlijk echt heet. „Conservatieve Liberalen.”



De partij JA21 heet volgens hun statuten "Conservatieve Liberalen" https://t.co/8LSoaXTfp9 pic.twitter.com/jajRLBnzFj — Tom Louwerse (@tomlouwerse) December 18, 2020



JA21 wordt NEENOOIT — G Soto y Koelemeijer (@SotoyKoel) December 18, 2020

Speerpunten JA21

Als speerpunten van de nieuwe partij noemt Eerdmans onder meer een „zeer strikt immigratiebeleid, het zorgen voor meer zorgcapaciteit en het terugdraaien van belastingverhogingen”. Verder wil JA21 dat het klimaatakkoord van tafel gaat en maakt de partij zich sterk voor minder invloed van de Europese Unie op het Nederlands beleid. „De gemeenschappelijke markt is prima, maar we willen af van de open grenzen. Naar het voorbeeld van Denemarken zouden we vliegende brigades kunnen inzetten voor grenscontroles.”

Drugskartels

Ook veiligheid is een belangrijk punt. Eerdmans zegt dat JA21 miljoenen wil uittrekken voor de aanpak van drugskartels die in Nederland actief zijn.

Over het aantal zetels dat de partij zou kunnen halen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is Eerdmans voorzichtig.„We leven in een rare tijd, maar ik heb er een goed gevoel over. Wij passen in het gat tussen VVD en PVV. Dat gat is behoorlijk groot. Een handjevol zetels moet mogelijk zijn. Daarmee kunnen we het verschil maken en helpen bij de vorming van een kabinet met een rechts profiel.”

