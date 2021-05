Viruswaarheid wil afschaffing alle coronamaatregelen: zo verliep de zaak

Viruswaarheid doet een poging om de coronamaatregelen van tafel te halen. Dat deden ze eerder al met de avondklok, en dat lukte. Eventjes. Tot de Staat in hoger beroep ging en won. Maar bij deze zaak, een kort geding, gaat het de actiegroep om alle coronaregels. Zo verliep de zaak vandaag.

In een video die op Twitter rondgaat is in ieder geval een stukje van het pleidooi van Viruswaarheid-voorman Willem Engel te zien. Daarin zegt hij dat vaccinaties zorgen voor een toename op de intensive care. „Er wordt met een experimenteel middel geïnjecteerd, dus als we nu een toename zien ben ik bang dat dat door de vaccinatiecampagne komt, en niet door Covid-19.”



Coronamaatregelen ‘moeten direct stoppen’

Verder vindt Viruswaarheid dat de coronamaatregelen Nederland „in een detentieregime houden”. Ons land zit volgens de actiegroep „in een open penitentiaire inrichting”. Dat moet direct stoppen, eisten ze bij de rechtbank in Den Haag vandaag. „We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat.” De actiegroep stond tegenover de Staat.

Volgens Viruswaarheid had de noodtoestand uitgeroepen moeten worden om de maatregelen te kunnen rechtvaardigen. Maar omdat de overheid dat achterwege heeft gelaten, is het pakket maatregelen in strijd met grondrechten en internationale verdragen.

De Staat bestrijdt dat. De opgelegde beperkingen verdragen zich met wettelijke grondrechten, er is geen noodtoestand voor nodig om deze juridische te kunnen dragen.

Staat: ‘Viruswaarheid miskent ernst van situatie’

De Staat is het niet eens met de claims van Viruswaarheid, en zegt dat de actiegroep de ernst van de situatie miskent. Daarop wees Viruswaarheid op onder meer de jaarlijkse sterftecijfers, die het afgelopen jaar geen sterke piek hebben laten zien. „Ons hele land is gesloopt maar in de grafiek is niets bijzonders te zien”, zei Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. Al een aantal jaar schommelen de sterftecijfers rond hetzelfde niveau.

Daarom is volgens Pols geen sprake van een werkelijke pandemie. Volgens hem is er „een virtuele pandemie gecreëerd”. De Staat meent dat Viruswaarheid „in een andere werkelijkheid” leeft, met haar niet wetenschappelijk onderbouwde claims.



Waarschuwingen OMT voor versoepelingen

De meerderheid van de maatregelen zijn genomen uit voorzorg, om de effecten van het virus te beperken. Dat zei Reimer Veldhuis, advocaat van de Staat. Volgens hem „hoeft de Staat niet te wachten op een dijkdoorbraak” in zo’n situatie. Maar volgens is dat wél zo, als de Staat rechtmatig de grondrechten van burgers aan wil tasten tasten en vrijheden wegneemt.

In zijn argumenten tegen de redeneringen van Viruswaarheid leunde de Staat herhaaldelijk op de recente waarschuwingen van het Outbreak Management Team (OMT). Die laten zelfs geen ruimte voor meer versoepelingen op korte termijn, om de druk op de zorg niet tot onhoudbare proporties te laten groeien.