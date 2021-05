Nul versoepelingen coronamaatregelen, in andere landen gebeurt dat wel

Nee, het versoepelen van de coronamaatregelen zit er volgens het kabinet voor Nederland volgende week niet in. De persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge gaat daarom vanavond niet door. In meerdere landen om ons heen wordt deze dagen wel versoepeld, zij het mondjesmaat en soms met stappen die ons land al nam.

Na het gedeeltelijk openen van terrassen en winkels en het stoppen met de avondklok, wacht ons land nu op stap twee. Overigens eist de groep Viruswaarheid in een kort geding vandaag één grote stap naar nul coronamaatregelen, maar dat is een ander verhaal.



Volgende stap coronamaatregelen

De tweede stap wilde het kabinet op zijn vroegst op 11 mei laten ingaan. De besmettings- en ziekenhuiscijfers dalen echter nog niet structureel. Daarom werd door het wekelijks Catshuisoverleg tussen kabinet en Outbreak Management Team (OMT) dit weekend een streep gezet. Daarmee gaat ook een streep door het openen van pretparken, dierentuinen en muziekscholen en het binnen sporten. De volgende versoepelingen in Nederland zijn nu op z’n vroegst 18 mei.

Griekenland versoepelt vandaag

In Griekenland worden de coronamaatregelen vandaag verder versoepeld. Restaurants, cafés en terrassen mogen de deuren weer openen. Ook wordt de avondklok een uur opgeschoven. Vanaf vandaag geldt deze niet van 22.00 tot 05.00 uur, maar tussen 23.00 tot 05.00 uur.

De heropening van de horeca komt enkele weken voordat Griekenland weer toeristen hoopt te kunnen ontvangen. Vanaf 15 mei wordt het toeristenseizoen naar verwachting officieel geopend.

Ook minder coronamaatregelen in Tsjechië

In Tsjechië heropenen vandaag onder meer winkels, markten en musea in een groot deel van het land. Ook enkele andere diensten, zoals schoonheid- en gezondheidsdiensten, worden weer toegankelijk. Ook scholen en kinderdagverblijven zullen geleidelijk heropenen. In de rest van het land openen winkels over een week.

De noodtoestand die vanwege het coronavirus gold in Tsjechië, werd vorige maand al beëindigd. De noodtoestand gaf de Tsjechische regering meer mogelijkheden om in verband met het coronavirus rechten tijdelijk in te perken. Zo mochten inwoners van Tsjechië alleen in uitzonderlijke gevallen hun regio verlaten.

Ierland en Polen morgen

Ierland begint morgen met het versoepelen van de coronamaatregelen. Zo staat de regering meer buitenactiviteiten toe. Daarnaast begint er een gefaseerde heropening van winkels en persoonlijke diensten, zoals kappers. De meeste winkels en horecagelegenheden in Ierland zijn sinds december gesloten. Vanaf juni wordt onder meer gekeken of ook hotels kunnen heropenen.

Net als Ierland voert Polen morgen nieuwe coronaversoepelingen door. Winkelcentra in het land mogen open met beperkte bezoekersaantallen en ook musea en galerieën kunnen weer mensen ontvangen. Het voormalige nazivernietigingskamp Auschwitz gaat vrijdag weer open voor bezoekers na een coronasluiting van anderhalve maand. Voor de jongste basisschoolleerlingen wordt het fysieke onderwijs hervat. Zij mogen weer alle dagen naar school. Polen is de coronamaatregelen stapsgewijs aan het afbouwen. Eind mei wil de regering grote delen van de samenleving weer open hebben.



België schaft de avondklok af

België versoepelt zaterdag de coronabeperkingen. Volgens het Belgische vaccinatieschema moeten alle 65-plussers dan gevaccineerd en beschermd zijn.

De terrassen mogen komend weekend weer open en dan wordt meteen ook de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod. Op de terrassen mogen tot 22.00 uur klanten worden ontvangen en er mogen vier personen aan één tafel. Ook mogen er evenementen gehouden worden met maximaal vijftig personen. Een huishouden mag vanaf zaterdag twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Zaterdag werd er in Brussel nog volop geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Met een groot feest in een park en dat ging behoorlijk mis.

Tot slot komt in Spanje zondag vermoedelijk een einde aan de noodtoestand. De regering stelde in oktober een nieuwe noodtoestand in voor zes maanden. Dat einde zal voor de Spanjaarden niet veel betekenen. Zij zitten al heel wat langer op de terrassen dan wij dat in Nederland doen.

De coronamaatregelen die in Nederland (nog even blijven) gelden vind je hier.