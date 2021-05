Colosseum krijgt weer een vloer: gladiatoren-beleving is terug

Het eeuwenoude Colosseum krijgt zijn strijdtoneel terug. Zondag werd in Italië een plan gepresenteerd om een moderne vloer te installeren die het mogelijk maakt om de echte gladiatoren-beleving te hervinden in het amfitheater.

Het Colosseum in Rome was ooit het toneel voor bloederige veldslagen die werden nagespeeld en onverbiddelijke executies met meer dan 50.000 toeschouwers. Ooit keken gladiatoren en terdoodveroordeelden op tegen de imposante tribunes van het toen al magische bouwwerk. Maar het Italiaanse ministerie van Cultuur maakte zondag bekend dat vanaf 2023 iedere bezoeker dit gevoel kan ervaren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arena Colosseo, @dariofrance: «Progetto è passo avanti per la tutela strutture archeologiche, restituirà al #Colosseo la sua natura di complessa macchina scenica». Milan Ingegneria si aggiudica il bando di gara promosso da @Invitalia. https://t.co/ZJOXpJWREm / #MiC @ParcoColosseo pic.twitter.com/CvwdzshgjU — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 2, 2021

De Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, presenteerde deze zondag de plannen voor de vloer van het Colosseum. Het idee is dat op de plek waar ooit het bloed rijkelijk over de grond stroomde, nu een ‘flexibele vloer’ komt. Daarom bestempelde Franceschini het plan ook als „een buitengewoon project.” Daarbij deelde hij via de sociale media-kanalen een simulatie van de uiteindelijke vloer.

Ontwerp

Het winnende ontwerp van de vloer is van een Milanees ingenieursbedrijf dat zo’n 18.5 miljoen euro ontvangt voor de realisatie van het project. De vloer zal gemaakt worden van de duurzame houtsoort accoya en zal wanneer nodig in korte tijd kunnen worden verwijderd. Om dit te kunnen doen, hebben de Milanezen een rotatiesysteem ontwikkeld, waaraan zij de houten latten monteren. Op deze manier garanderen zij de lichtinval en luchttoevoer in de catacomben van het Colosseum.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità del Colosseo dal centro, come è stato per secoli sino a fine ‘800 https://t.co/DG6UOKRcB4 pic.twitter.com/dI9XtY9dxV — Dario Franceschini (@dariofrance) May 2, 2021

Vloer van Colosseum

Het perfecte aanzicht vanaf het midden van het Colosseum is zoals in de negentiende eeuw niet meer mogelijk. Destijds verwijderden archeologen de vloer om zo een beter beeld te kunnen krijgen van het labyrint aan ondergrondse kamers. Desondanks is de vloer nooit helemaal in ere hersteld. De planning is nu dat dat in 2023 wel weer het geval zal zijn.

Tegenwoordig geldt het Colosseum als een van de populairste toeristische attracties in Europa. In 2019, voordat coronamaatregelen roet in het eten gooiden, bezochten 7.6 miljoen mensen het theater uit de eerste eeuw na Christus. De bedoeling is dat na de installatie van de nieuwe vloer, ook evenementen plaats gaan vinden in het theater.