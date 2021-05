Flinke weersomslag: van nat onstuimig naar zomerdekbed en korte broek

Niets zo veranderlijk als het weer natuurlijk en ook deze week en komend weekend kunnen we weer een sterk staaltje weersomslag verwachten. Met herfst en zomer en handschoenen en korte broek.

De komende dagen hebben we te maken met temperaturen van 10 tot 12 graden. „Echt heel laag voor het begin van mei”, beaamt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Sterker nog: komende Bevrijdingsdag (woensdag) komt hoogstwaarschijnlijk in de top 10 koudste Bevrijdingsdagen sinds 1945. De koudste ooit was in 1979, „toen werd het niet warmer dan 7,2 graden.” En dé Bevrijdingsdag in 1945? Ook niet echt lekker, al zal dat iedereen toen oranjeworst zijn geweest. „Er was toen behoorlijk wat regen, met zo’n 12,4 graden.”

Onstuimige Dodenherdenking

En Dodenherdenking (morgen) kan in de meest onstuimige Dodenherdenkingen top 10, als die zou bestaan: In de kustgebieden staat een harde wind, windkracht 7 en er trekken buien over met kans op hagel of een klap onweer. „Met 10 tot 13 graden is het vrij koud en de gure wind maakt het herfstachtige plaatje compleet.” De apotheose van de wind wordt aan het einde van de middag en aan het begin van de avond verwacht, precies tijdens de Dodenherdenking. In het noordwestelijk kustgebied waait het dan hard tot stormachtig met kans op zware windstoten tot wel 90 km/uur.



Weersvoorspelling en weersomslag

Ook de dagen erna blijft het wisselvallig, „en dan slaat het zaterdag ineens hélemaal om”, wrijft de meteoroloog zich al verheugd in z’n handen. Het kwik tikt rustig de 20 graden aan, „maar er zijn regio’s waar het zelfs boven de 25 graden kan komen, zoals in het binnenland en in het zuid oosten.” Al is dat nog wel „onzeker”, zoals hij het noemt. Wél zeker: „We zijn dan eindelijk van die kou af.” En ‘die kou’ kwam vooral door de koude noorderwind, legt Van Wezel uit. Daar komt de komende dagen eerst nog een westenwind voor in de plaats die leidt tot wisselvalligheid en vrijdag kan het lokaal zelfs nog vriezen („dus stop die handschoenen nog niet weg”). Zaterdag draait die wind vanuit het zuiden, en dat gaan we voelen. „Dan komt er hele warme lucht vanuit Zuid-Europa en met een hogere luchtvochtigheid. Het schrale weer maakt plaats voor een warm en zelfs vochtig weertype.”



Winterdekbed volgens Weeronline?

‘Bakken in bikini’ vindt hij nog wat voorbarig, maar „de korte broek” kunnen we zeker uit de kast trekken en ons winterdekbed kan vanaf zaterdagavond plaatsmaken voor een dunnere zomerversie. De ‘vriesnachten’ zijn dan passé, „en je merkt dat de warmte vanaf dan in huis blijft hangen.”

Op de vraag of we onze wintergarderobe definitief kunnen omwisselen met onze zomervariant wikt en weegt hij even. Houd het nog maar even binnen handbereik, want volgende week zakt het kwik weer iets. „De lente blijft grillig. Je kunt nooit definitief zeggen dat we er zijn, maar als de temperatuur zakt, dan is dat minder ver dan voorheen. De dikke truien kunnen langzaamaan zeker worden opgeborgen.”