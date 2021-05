Komt er een festivalzomer? ‘We durven te zeggen dat het doorgaat’

Waarschijnlijk vraagt menig festivalganger het zich af: kunnen we dit jaar? In België werd aangekondigd dat festivals Tomorrowland en Pukkelpop doorgaan. Maar hoe zit het met Lowlands, Down The Rabbit Hole, Pleinvrees en Dutch Valley? Metro checkte het bij de organisatoren.

De Belgen gaven twee weken terug ‘groen licht’ voor Tomorrowland en Pukkelpop. Gister meldde de Nederlandse politiebond dat sommige grote evenementen dit jaar toch niet doorgaan. Er is simpelweg te weinig ‘blauw’ beschikbaar. Festivals staan op het lijstje van evenementen waar veel politiekracht voor nodig is.

Coronamaatregelen voor festivalzomer

Hoewel een aantal grote festivals – zoals Pinkpop – dit jaar aan zich voorbij laten gaan, staan er voor de maanden juni, juli en augustus nog genoeg festivals op de agenda. Menig feestganger bewaakt krampachtig het gekochte festivalticket, in de hoop dat ‘we toch mogen’.

Krijgen we straks een ouderwets Lowlands met ruim 50.000 man bovenop elkaar? En ontkomen we aan een PCR-test of vaccinatiebewijs? Die eisen zijn nog onzeker. Ook is het de vraag of bezoekersaantallen omlaag moeten en in hoeverre de huidige coronamaatregelen in acht blijven.

Pleinvrees: ‘Festivals gaan door’

Metro belde met een aantal grote spelers uit de festivalbranche en stelde hen de prangde vraag: ‘Gaat het door?’

Floris Brandwacht van het Amsterdamse festival Pleinvrees, dat 31 juli gepland staat, heeft goede hoop. „We horen steeds meer hoopvolle en positieve geluiden met betrekking tot onze festivalzomer. Zo heeft de Rijksoverheid deze week het openingsplan bijgewerkt, waarin te zien is dat festivals in juli echt weer mogelijk gaan zijn. Het blijft natuurlijk met een slag om de arm.” Brandwacht durft te zeggen dat Pleinvrees doorgaat. „Dat durven we op basis van de routekaart van de overheid en info vanuit de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM).”



Instagram

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pleinvrees (@pleinvrees)

Een festival organiseer je niet in een paar dagen. Daar gaan weken, zelfs maanden overheen. „Eigenlijk zijn we gewoon in volle gang met alle voorbereidingen, hoe gek dat soms ook voelt. Artiesten zijn geboekt, alle tickets zijn binnen no-time verkocht, stage designs zijn gemaakt en worden zo langzaamaan tot realisatie gebracht”, vertelt Brandwacht. „Hierbij helpt het garantiefonds van de overheid natuurlijk wel, dat bouwt iets meer zekerheid in en beperkt het financiële risico.”

De Pleinvrees-organisator ziet samen met de bezoekers het liefst een festival zonder bijkomende maatregelen. „Maar mocht het toch nodig zijn en we kunnen daarmee een festival garanderen voor 15.000 bezoekers, dan zijn we bereid om te kijken naar bepaalde maatregelen”, vertelt hij. „Minder bezoekersaantallen kan ook een oplossing zijn maar heeft wel een grens voor ons om haalbaar te zijn. Maar geloof ons, we doen er echt alles aan om komende zomer een festival te kunnen realiseren. Groot of klein.”

‘Valley’s’ klaar voor festivalzomer

Wytze Dijk van UDC Events, waaronder Dance Valley (14 aug), Dutch Valley (15 aug) en Ground Zero (28 aug) vallen, ziet net zozeer als zijn ‘conculega’ de boel positief in. „Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties, tests en proefevenementen gaan wij er op dit moment vanuit dat we onze gasten op 14 en 15 augustus mogen ontvangen in onze mooie vallei.” Dijk denkt dan ook dat alle drie de festivals doorgaan.

De organisator vertelt dat een groot deel van de voorbereiding vorig jaar al plaatsvond. Toen schoven de festivals een jaartje op. „Al die plannen zijn dus op de plank komen te liggen, maar het werk was al gedaan. Die plannen kunnen we nu nog steeds, met enkele aanpassingen, gebruiken. Bovendien hebben we meer dan 25 jaar ervaring in huis en zijn we in staat om te anticiperen op iedere situatie. We zijn dus meer dan klaar voor de start.”



Instagram

View this post on Instagram A post shared by Dutch Valley Festival (@dutchvalleyfestival)

‘Geen anderhalve meter op Lowlands’

Ook de organisatie van Lowlands en Down the Rabbit Hole hebben vertrouwen in het festivalseizoen. Organisator Bente Bollmann is optimistisch. „De druk op de zorg wordt nu snel minder en het vaccinatietempo ligt hoog. Wanneer de druk op de zorg weg is, zou er maatschappelijk gezien weer meer mogelijk moeten zijn. Dat is ook altijd het uitgangspunt van de overheid geweest.”

Toevallig werden gisteren weer aantal grote namen voor Lowlands bekend gemaakt (onder meer Bring Me The Horizon en Rag’n’Bone Man). „Wij zijn op dit moment volop met de organisatie bezig. Dat moet ook wel want je kunt een festival niet in een paar weken tijd organiseren”, zegt Bollmann.



Instagram

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lowlands (@lowlands_fest)

Volgens Bollmann kan een festival als Lowlands niet door met minder bezoekers. „Voor ons staat vast dat de festivals op reguliere capaciteit en zonder anderhalve meter afstand georganiseerd worden. Het is niet mogelijk om in een festivalsetting anderhalve meter afstand te handhaven.” Of een sneltest bij de deur in Biddinghuizen nodig is, wacht de organisatie af op advies van de overheid.