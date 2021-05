België staat zomerfestivals als Pukkelpop en Tomorrowland toe

Het zóu een gunstige voorbode kunnen zijn voor de grotere festivals – en festivalliefhebbers – in ons land, al is dat nog even koffiedik kijken. Wat wél een zekerheidje is, voor zover dat kan in deze tijden: de Belgische festivals Pukkelpop en Tomorrowland gaan door. Als alles goed gaat, althans.

De Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair zijn, kunnen dit jaar doorgaan. Vanaf 13 augustus mogen, als de coronacijfers het tenminste toelaten, 5000 tot mogelijk 10.000 deelnemers per festival weer uit hun dak gaan. Maar wel op voorwaarde dat zij bij de toegangspoort een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen overleggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Festivals

Het toestaan van festivals en andere grote evenementen is onderdeel van een ‘zomerplan’ waarmee het Overlegcomité van de zes regeringen stap voor stap België weer van het coronaslot af wil halen. Vanaf 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, evenals – voor eerst nog met beperkt publiek – de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino’s, bowlings en de kermis. Belgen mogen dan ook vier personen thuis ontvangen van buiten hun eigen gezin, zei premier Alexander De Croo, en eens per week op kantoor werken.

Beslisdagen

Eind juli, half augustus en 1 september zijn nieuwe beslisdagen voor verdere versoepelingen tot aan het eind van de zomer het volledig afschaffen van de beperkingen, waarbij het verloop van de vaccinatiecampagne en de bezetting op de intensivecareafdelingen doorslaggevend zijn.

Pukkelpop staat nu geprogrammeerd voor 19 tot en met 22 augustus in Hasselt, Tomorrowland voor het weekend van 27 – 29 augustus en dat van 2 – 5 september in Boom. In de tussentijd halen liefhebbers van festivals herinneringen op en delen dj’s hun favoriete sets. Ook is er een digitale editie van Tomorrowland, die in elk geval doorgaat. Weer of geen weer, corona of geen corona.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

My set for @Tomorrowland Around The World is getting rebroadcasted right now on Facebook & YouTube ✊🏼🔥 https://t.co/aCUBo7HLEm pic.twitter.com/kjVQPdpLqr — Charlotte de Witte (@CharlottedWitte) May 9, 2021