Pinkpop gaat weer niet door, eerste headliner 2022 al bekend

„Met pijn in ons hart moeten we helaas de 51e editie van Pinkpop opnieuw een jaar verplaatsen.” Die door corona toch wel verwachte woorden slingerende het oudste popfestival van Nederland vanmiddag de wereld in.

De volgende Pinkpop vindt nu plaats op 17, 18 en 19 juni 2022. Uiteraard op Megaland in Landgraaf.

Line-up Pinkpop niet goed

„Pinkpop is traditiegetrouw een festival met grote internationale headliners en acts en dat gaat helaas voor dit jaar gewoon niet lukken”, laat de Limburgse organisatie weten. „Met het wegvallen van Pearl Jam en al eerder Post Malone, begint de line-up er voor dit jaar niet goed uit te zien. Van de andere acts weten we ook niet zeker of ze in juni al kunnen komen, de onzekerheden zijn te groot. Vandaar dat we deze trieste beslissing hebben moeten nemen maar we willen en kunnen niet langer wachten.”

Pearl Jam voor 2022 wél op de poster

Pinkpop wilde bezoekers, crew en leveranciers niet langer in onduidelijkheid laten zitten. „Maar we kijken vooruit. Onze programmeurs zijn al met veel mooie acts voor volgend jaar bezig. Pearl Jam kunnen wel al bevestigen als een van de headliners voor 2022.” Een sprong van Pearl Jam-zanger Eddie Vedder werd al eens gekozen tot hét allerbeste Pinkpopmoment ooit.

Pearl Jam is vanavond ook bekendgemaakt als een van de topacts op Rock Werchter. Ook dit Belgische festival, dat tienduizenden Nederlanders trekt, is uitgesteld naar 2022.

Ondanks de positieve berichten rondom het vaccineren en de ingeslagen route naar het oude normaal blijken met name Amerikaanse acts huiverig om dit jaar hun tournee door te laten gaan. Het is in de ogen van Pinkpop daarom niet mogelijk om het festival dit jaar naar de bekende maatstaven en eisen te organiseren. „We hebben serieus naar alternatieven gekeken, zoals het verplaatsen van het festival naar later in de zomer. Maar ondanks de steun van het garantiefonds is dit om meerdere redenen niet haalbaar voor ons.

Kaartjes Pinkpop blijven geldig

Reeds gekochte tickets voor Pinkpop blijven geldig voor de nieuwe data. Daar hoef je als kaartkoper verder niks voor te doen. Kaartkopers krijgen voor aanvang van de herstart van de ticketverkoop de mogelijkheid om op basis van het dan bekende programma eventueel een ander ticket te kiezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pinkpop besluit: „We weten dat we veel van onze bezoekers teleurstellen nu ze weer een jaar moeten wachten. We doen er alles aan om een fantastisch programma in 2022 neer te zetten en als de acts waar we nu mee in gesprek zijn door gaan dan mag je de 2022 editie zeker niet missen. We missen jullie, we missen ons festival maar we komen zeker terug om nog harder te genieten van Pinkpop.”